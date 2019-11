Ján navštevuje európske metropoly s iným cieľom, ako bežný turista: Toto musím urobiť v každom hlavnom meste!

Odkedy Ján začal behať, zmenil sa mu život. Ako priznáva na svojom blogu, pokoril nudu a naučil sa bojovať s prekážkami. Okrem toho si však určil aj veľmi zaujímavý cieľ.

Nie je ako bežný turista. Ján z Dolného Kubína chce navštíviť všetky hlavné mestá európskych štátov s jedným cieľom. Odbehnúť v nich maratón. Do redakcie sa nám ozval po tom, čo sa mu podarilo behať v Aténach. V gréckom hlavnom meste pritom absolvoval jeho v poradí 20-ty maratón.

"Veľkosť ihriska, miesta sústredenia bežcov, je síce obdobná ako v našich väčších dedinách, no okolie je výrazné maratónske. Vlajú vlajky všetkých krajín zúčastnených bežcov, horí maratónsky oheň a pred štartom prisaháte na maratónsku česť," opísal ako to vyzerá na behu v Grécku. Ján zo zúčastnených Slovákov skončil na maratóne na prvom mieste! Medzi všetkými účastníkmi si vybehal 250-te miesto s časom 3 hodiny 8 minút a 12 sekúnd. Napriek krásnemu umiestneniu však jeho nástup vôbec nebol bezproblémový.

"Skutočne netuším, či to mám pripísať aure, osudu, karme alebo šťastene, že sa mi na týchto maratónskych výletoch vždy prihodia situácie, ktoré nie sú veľmi príjemné. S odstupom času sa však stávajú úsmevnými," hovorí Ján, ktorý mal pri príjazde do Grécka najskôr problém s ubytovaním a neskôr pri výlete ešte jeden strašidelný zážitok. "Z húštiny stromoradia sa rozbehol na nás veľký čierny pes, našťastie si to odniesol zadok jedného z nás a nič vážnejšie sa nestalo," prezradil bežec.

Slovák už okrem Atén absolvoval maratóny v Paríži, Amsterdame, Edinburgu, Bruseli či Varšave a najbližšie ho čaká Malta.