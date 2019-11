Skokankou roka v rebríčku WTA je Gauffová: Ako sa darilo Slovenkám?

Ženská tenisová sezóna 2019 priniesla štyri rôzne grandslamové šampiónky, množstvo dramatických zápasov a tiež niekoľko výrazných, priam až neuveriteľných posunov v rebríčku.

Oficiálna webstránka WTA na svojom webe priniesla zoznam dvadiatich hráčok, ktoré z pohľadu počítačového poradia spravili v ostatných dvanástich mesiacoch najväčší výkonnostný progres. Kým Slovenky v tomto rebríčku nefigurujú, na jeho vrchole sú dve americké tenisové hviezdičky.

Najväčší posun v rebríčku WTA dosiahla iba 15-ročná Cori Gauffová. Tá začala sezónu na 875. mieste, pričom momentálne figuruje na 68. priečke. Na posune o 807 miest sa najväčšou mierou podieľala osemfinálová účasť vo Wimbledone, v ktorom zdolala Venus Williamsovú aj Magdalénu Rybárikovú. Navyše, v polovici októbra ovládla svoj prvý WTA turnaj v rakúskom Linzi, pričom do hlavného "pavúka" nastupovala z pozície tzv. "lucky loosera".

Obdivuhodné výkony predvádzala aj jej 18-ročná krajanka Catherine McNallyová, podarilo sa jej v rebríčku posunúť o 564 miest vyššie. Aktuálne jej patrí 118. miesto, pričom v jej prípade stojí za zmienku semifinále z turnaja vo Washingtone a tiež postup do druhého kola US Open, v ktorom so Serenou Williamsovou bojovala v troch setoch. Aby toho nebolo málo, spoločne s Gauffovou vyhrali štvorhru v hlavných mestách USA, Luxemburska a tiež si v americkom Cincinnati zahrali štvrťfinále.

Posunom o 173 pozícii a postom svetovej päťky sa môže pochváliť Kanaďanka Bianca Andreescová. Rodáčka z mesta Mississauga ťahala počas roka výbornú sériu 16 víťazných duelov v rade a ovládla podujatia v Indian Wells, Toronte či záverečný grandslam sezóny US Open. K favoritkám patrila aj pri premiérovej účasti na WTA Finals, ale v rozlete ju pribrzdilo zranenie ľavého kolena, pre ktoré nedohrala už druhý zápas základnej skupiny proti Karolíne Plíškovej.

V spomenutom zozname sú aj tri Češky - Karolína Muchová si polepšila o 124 miest, Marie Bouzková o 85 priečok a Markéta Vondroušová o 51 pozícii. Slovenkám sa nedarilo podľa predstáv. Viktória Kužmová v porovnaní so začiatkom roka klesla o šesť pozícii (zo 46. na 52.), Anna Karolína Schmiedlová "spadla" o 55 miest (zo 77. na 132.), Magdaléna Rybáriková o 126 priečok (z 50. na 176.) a Dominika Cibulková oficiálne ukončila kariéru na 315. pozícii. Z popredných slovenských tenistiek si najviac polepšila v súčasnosti 175. Kristína Kučová, ktorá sezónu začínala ako 258. hráčka sveta.