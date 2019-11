Výbor odobril návrh o výhodách exprezidentov: O čo by prišiel Kiska po zvolení do parlamentu?

Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z Prezidentského paláca.

Počíta s tým novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú na utorkovom rokovaní odobril Ústavnoprávny výbor NR SR. Peter Kresák (nezaradený) by chcel, aby novela riešila aj otázku bezúhonnosti poslaneckých asistentov. Zmenou mieni dosiahnuť, aby sa ako asistenti nemohli vrátiť do parlamentu poslanci zbavení mandátu pre odsúdenie za úmyselný trestný čin. Pozmeňujúci návrh predloží na rokovaní finančného výboru. Novelu zákona predložili koaliční poslanci. Sú presvedčení, že je potrebné pripraviť legislatívu na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom NR SR, členom vlády, sudcom Ústavného súdu SR, predsedom Súdnej rady SR, sudcom, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR či generálnym prokurátorom. Navrhovaná legislatíva hovorí o tom, že pokiaľ bývalý prezident začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa, malo by mu byť počas tohto obdobia pozastavené vyplácanie platu a nemala by mu byť poskytovaná ochrana náležiaca prezidentovi.