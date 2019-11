Anglický brankár je na smiech všetkým: Jeho penalta takmer zranila divákov

Je na smiech všetkým! Futbalový brankár anglického klubu Nuneaton Borough Tony Breeden (31) sa chytal za hlavu.

V stretnutí nižšej anglickej súťaže si v 60. minúte za bezgólového stavu postavil loptu na biely bod a rozhodol sa, že skúsiť otvoriť skóre duelu z pokutového kopu. Bránku Stratfordu však vysoko prestrelil. Aby to nebolo málo, trafil pritom osvetlenie na tribúne, ktoré iba so šťastím nespadlo na divákov. Domáci tím napokon zápas vyhral 2:0, no gólmana Breedena bude ešte zrejme dlho mátať pokutový kop.