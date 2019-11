Gamboš pri góle zavrel oči a vystrelil, brankár Šípoš zažil jeden z najkrajších dní kariéry

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov úspešne zvládla oba súboje v novembrovom asociačnom termíne.

Po výhre nad Bieloruskom 3:0 v prípravnom zápase si v "ostrom" kvalifikačnom dueli poradila aj s Gruzínskom, tentokrát tesnejšie 3:2. V kvalifikácii ME 2021 dosiahla druhú výhru a udržala sa v boji o postup. Autorom rozhodujúceho gólu bol stredopoliar Martin Gamboš, ale po zápase sa ako hrdina necítil.

"Som rád, že som prispel k víťazstvu gólom, ale zvládli sme to ako tím. V úvode sme zaspali, no potom nám pomohlo ich vylúčenie a tiež prestávka, počas ktorej nám tréner povedal, ako máme hrať. Myslím si, že Gruzínci boli náročnejším súperom než Bielorusi. Boli agresívnejší, lepšie držali loptu, mali rýchle protiútoky a cítili sme, že majú väčšiu kvalitu," zhodnotil pondelňajší zápas hráč Spartaka Trnava.

Víťazný gól strelil Gamboš v 66. min, keď sa zaskvel parádnou strelou ľavačkou spoza pokutového územia. "Príliš som nešpekuloval, zavrel som oči a vystrelil. Niekedy je to tak lepšie. Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo skórovať. Naposledy som dal gól ešte v minulej sezóne v drese Žiliny, keď sme hrali na Slovane. Paradoxne, vtedy to bol gól mesiaca," zaspomínal si Gamboš.

V záverečných minútach vytvorili Gruzínci veľký tlak, z ktorého takmer pramenilo vyrovnanie. V nadstavenom čase sa z priameho kopu oprel do lopty hosťujúci Nika Ninua, ale brankár Dávid Šípoš aj vďaka pomoci svojho spoluhráča včas zasiahol. "Martin Šulek mi dobre poradil, že súperov hráč bude kopať ponad múr. Kopol to v ideálnej výške pre mňa a ja som sa už len snažil vyraziť loptu tak, aby hostia nemohli dorážať. Následne sme ustáli aj rohový kop a veľmi sa tešíme z víťazstva," vyjadril sa 21-ročný rodák z Topoľčian.

Šípoš po zápase priznal, že to bol pre neho doposiaľ najdôležitejší duel, ktorý v reprezentácii odchytal. Navyše, bolo to na jeho domácom štadióne pod Zoborom. "Bolo to super, prišlo viac divákov ako som zvyknutý. Začiatok bol pre mňa trošku ťažší, cítil som tlak, ale postupne to zo mňa opadlo. Dúfam, že som aj svojim výkonom pomohol mužstvu k trom bodom. Určite to je jeden z najkrajších dní mojej kariéry," skonštatoval gólman FC Nitra.

Slovensko má po štyroch kvalifikačných stretnutiach na konte šesť bodov, čo je rovnaký počet ako má Gruzínsko i Azerbajdžan. Na vedúci tandem Francúzsko, Švajčiarsko stráca tri body, čo sa bude snažiť dohnať v roku 2020. "Kvalifikácia je stále otvorená. Mrzí nás prvý zápas v Azerbajdžane (1:2), ale už sa s tým nedá nič robiť a my sa musíme pozerať iba dopredu," dodal Gamboš.

Tabuľka 2. skupiny:

1. Francúzsko 3 3 0 0 13:5 9

2. Švajčiarsko 3 3 0 0 8:1 9

3. Gruzínsko 5 2 0 3 12:8 6

4. Slovensko 4 2 0 2 11:11 6

5. Azerbajdžan 6 2 0 4 3:11 6

6. Lichtenštajnsko 5 1 0 4 3:14 3