Sklovska manžela dotiahla do nemocnice: Lelkes podstúpil nevyhnutný zákrok

Speváčka Sisa Lelkes Sklovska si za posledné roky prežila svoje - v priebehu dvoch rokov jej museli vymeniť nielen oba bedrové kĺby, no pridala sa k tomu aj plastika chodidiel. Napriek nepríjemným zákrokom však muzikálová diva strach z lekárov nepozná. To sa však nedá povedať o jej manželovi Jurajovi, ktorého musí Sisa doslova prehovárať. Ale to nie je zďaleka všetko!