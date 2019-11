11 vecí o tom, čo si myslíme o jedle

Pre gurmánov je jedlo vyvrcholením príjemne stráveného dňa a vychutnajú si každé sústo. Iní vnímajú čas jedla ako možnosť porozprávať sa v kruhu najbližších alebo kolegov, prebrať novinky a oddýchnuť si počas dňa. Sú aj takí, ktorí jedlo berú len ako prostriedok na doplnenie energie.

Tisíc ľudí, tisíc chutí. Najnovší prieskum ukazuje, ktoré názory o jedle prevládajú medzi Slovákmi. Nastavuje zrkadlo, ukazuje nám, akí sme. Vybrali sme hneď niekoľko prekvapivých zistení.

1. Všetci by sme radi jedli „zdravšie“

Slovenky a Slováci hovoria, že im záleží na tom, ako sa stravujú. Uvedomujú si potrebu stravovať sa zdravo, aj keď v realite sa im to možno príliš nedarí. Viac ako tri štvrtiny ľudí tvrdí, že im záleží na tom, ako sa stravujú. A podobný počet ľudí by rado zaradilo do jedálnička viac zdravých jedál.

2. Chipsy a krekry áno, sladkosti nie

Názory na to, ako sa stravovať zdravšie sa rôznia. Až 40 percent Slovákov by chcelo obmedziť chipsy a krekry, ale až 60 percent by rado obmedzilo sladkosti a dezerty. Takže sladkosti považujú za výrazne menej zdravé ako chipsy. Aj pri ostatných druhoch potravín badať, že tie s pozitívnym vplyvom na zdravie začínajú hrať medzi Slovákmi prím a preto sa im aj v obchodoch venujeme viac. „Rozsah sortimentu potravín, ktoré majú blahodarný účinok na zdravie máme tak široký, že sme na niektorých predajniach vytvorili samostatné oddelenie s názvom Zdravý svet. Tu si nájdu na jednom mieste svoje produkty nielen tí, ktorí sa chcú zdravo stravovať, ale aj športovci a ľudia s intoleranciami,“ uviedla Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete predajní BILLA, ktorá zadávala prieskum.

3. Nie je čudné jesť častejšie ako trikrát denne

Pravidlo „najlepšie je jesť trikrát denne“ je len mýtus. Až 54 percent ľudí na Slovensku si na tanier jedlo naloží minimálne 4-krát denne, viacerí aj častejšie. Takže okrem raňajok, obedov a večerí je úplne normálne myslieť aj na desiatu a olovrant. Nie, 4 jedlá denne nie sú veľa, len pozor na ich veľkosť.

4. Najdôležitejším jedlom dňa je...

„...obed a preto ho počas dňa nevynechávame. Obedujeme takmer úplne všetci a za najdôležitejšie jedlo dňa ho považujú takmer dve tretiny Slovákov. Raňajky sú najdôležitejšie len pre menej ako tretinu Slovákov, večera len pre každého pätnásteho. Takmer polovica Slovákov konzumuje aj olovrant a desiatu. Až 54 percent ľudí jedáva aspoň 4-krát denne a každý piaty tvrdí, že až 5-krát denne,“ uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse, ktoré pre sieť predajní BILLA prieskum realizovala.

5. Je úplne normálne, ak sa pri jedle nestretne celá rodina

Napriek tomu, že by sme chceli opak, tak sa pri jedle stretávajú rodiny čoraz menej, najčastejšie len na večeru. Raňajkovať v kruhu svojej rodiny sa darí menej ako trom Slovákom z desiatich. Jedinou výnimkou je nedeľa, kedy sa stretáva nielen blízka, ale často aj vzdialenejšia rodina.

6. Za nezdravé považujeme sladké, ale nie slané dobroty

Pod nezdravými jedlami chápeme podľa najnovšieho prieskumu od siete predajní BILLA rovnako sladké a slané pochutiny. Ale až o polovicu viac ľudí by radšej obmedzilo sladkosti ako slané pochutiny. Teda 40 percent si myslí, že by mali obmedziť chipsy a krekry, ale až viac ako 60 percent by rado obmedzilo sladkosti a dezerty

7. Čo na raňajky najčastejšie jeme...

Cez víkend aj v pracovný týždeň dominuje raňajkám sladké alebo slané pečivo, k tomu šunka, syr, maslo alebo marmeláda. Počas pracovného týždňa takto raňajkuje až 57 percent oslovených. Cez víkend si tretina Slovákov pripraví teplé raňajky, teda praženicu, vajíčko, párky alebo toasty. Zdravé raňajky, ako sú cereálie, šalát, jogurt alebo müsli, si počas týždňa naordinuje pätina z nás, ale cez víkend už len jeden z ôsmich.

8. ...a čo by sme mali jesť

Výživový poradca MUDr. Boris Bajer na margo prieskumu od 2muse pre sieť BILLA dodáva, že „uponáhľaná doba zrejme prispela k tomu, že už iba jedna tretina Slovákov pokladá raňajky za najdôležitejšie jedlo dňa. Väčšina ľudí najčastejšie siahne na raňajky po pečive v kombinácii s instantnými potravinami, spracovanými potravinami a polotovarmi. Pričom práve ráno je vhodné naopak jesť aj teplú stravu“. Takže venovať trošku času na prípravu teplých raňajok sa oplatí a vráti sa nám to v podobe lepšieho zdravia.

9. Ženy si obed pripravia doma, muži majú radšej obedové menu z reštaurácie

Slováci si pre svoj obed čoraz častejšie volia možnosť najesť sa v reštaurácii z ponuky denného menu. Aj keď, samozrejme, nie všetci. Podľa prieskumu platí, že ženy si nosia do práce obed navarený doma a muži sú tí, ktorí si vyberajú z denného menu.

10. Keď sa povie nedeľný obed, tak si predstavím...

Prieskum ukázal, čo si myslia Slováci. Väčšina z nás si nedeľný obed spája hlavne s vývarom, teda s hovädzou alebo kuracou polievkou. Až na druhom mieste sa ocitlo mäso s tradičnými prílohami. Kedysi obľúbený vyprážaný rezeň sa ocitol až na 6. mieste. Zdá sa, že pojem „nedeľný dezert“ úplne mizne zo slovníka – iba 3,6 % ľudí si ideálny nedeľný obed predstavuje so zákuskom.

11. Slovenská večera, to je chlieb s niečím

Studená večera prevažuje nad teplou – až 58 percent Slovákov preferuje práve studenú večeru, teda pečivo s prílohou. Z nápojov vyberáme zdravšie alternatívy, teda čistú vodu, minerálku alebo čaj. Podiel alkoholických, kofeínových a sladených nápojov je 14 %. Nezáleží, či je pracovný týždeň alebo víkend, večeru najčastejšie konzumujeme medzi 18 a 19 hodinou.

V tomto texte boli použité výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť BILLA na vzorke 519 respondentov realizovala agentúra 2muse v októbri 2019.