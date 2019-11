Rybársku loď zachvátil požiar: Jeden rybár neprežil, 11 ľudí je nezvestných

V juhokórejských vodách začala v utorok ráno horieť rybárska loď a 11 ľudí je v dôsledku požiaru nezvestných.

Jedného rybára, ktorý bol v bezvedomí a nedýchal, našli záchranári vo vode 7,4 kilometra južne od lode a letecky ho previezli do nemocnice na neďalekom ostrove Čedžu, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Predstaviteľ ostrovnej pobrežnej stráže Lee Gun-han informoval, že do pátrania po preživších vo vodách pri Čedžu sa zapojili lode, vrtuľníky a hliadkové lietadlo pobrežnej stráže i námorníctva a so svojimi plavidlami pomáhajú aj civilisti. Záchranné práce komplikujú veľké vlny a silný vietor v oblasti.

Pobrežná stráž dostala podľa Leeho hlásenie o požiari na lodi okolo 7:00 miestneho času. Jej vrtuľník plavilo našiel zhruba o hodinu neskôr, pričom jeho vrchná časť bola už úplne zhorená. Na palube lode bola dvanásťčlenná posádka, ktorá pozostávala zo šiestich Juhokórejčanov a šiestich Vietnamcov. Rybári vyplávali 8. novembra z prístavu Tchongjong na lov vlasochvostov a plánovali sa vrátiť v pondelok.