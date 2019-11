Obrovské nadšenie milovníkov festivalov: Paul McCartney bude hlavnou hviezdou budúcoročného Glastonbury

Organizátori britského hudobného festivalu Glastonbury dnes ohlásili meno jednej z hlavných hviezd nadchádzajúceho ročníka: Paul McCartney.

Bývalý člen kapely Beatles sa tu predstaví na hlavnom pódiu Pyramid Stage večer 27. júna. Festival plný hudby, tanca, divadla či diskusných fór budúci rok oslávi 50. narodeniny. "Čau Glasto, som nadšený, že budem súčasťou osláv vášho jubilea. Uvidíme sa budúce leto," napísal na Twitter 77-ročný McCartney v reakcii na oznámenie organizátorov. Podľa agentúry Reuters táto legenda rockovej hudby naposledy na Glastonbury vystúpila v roku 2004.

"To, že sa budúci rok Paul McCartney vráti ako hlavná hviezda na Pyramid je vážne splnený sen. Naozaj nebol nikto, koho by sme si pre 50. výročie priali viac," povedala spoluorganizátorka Emily Eavis. Spevák a gitarista z Liverpoolu je iba druhým potvrdeným účinkujúcim po americkej speváčke Diane Ross. Predtým sa špekulovalo o tom, že predstaviť by sa mohla tiež americko-anglická rocková kapela Fleetwood Mac alebo skupina Spice Girls, ktorá tento rok po dlhej pauze opäť začala koncertovať.

Vstupenky na vrchol britskej festivalovej sezóny sa minulý mesiac vypredali za 34 minút. O 135 000 lístkov malo podľa britských médií záujem skoro 2,5 milióna ľudí. Vstup na päťdňovú akciu stojí 265 libier.