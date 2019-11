Klimášová si užíva pôsobenie v ženskej NHL: 8 na drese nosím kvôli Ovečkinovi

Slovenská hokejovú útočníčka Iveta Klimášová je v zámorí ešte len veľmi krátko, no pôsobenie v ženskej hokejovej súťaži NWHL v tíme Buffalo Beauts (v preklade Krásky z Buffala, pozn.) si užíva naplno.

Stále iba 21-ročná gelnická rodáčka sa po prvých mesiacoch v USA odhodlala spoznať mesto Buffalo, ale aj neďaleké Toronto v Kanade. "V Severnej Amerike som našla kopec skvelého jedla, reštaurácie snáď z každého cípu sveta. Prvýkrát v živote som tu vyskúšala škoricovú rolku s polevou a hneď sa stala mojím obľúbeným jedlom," priznala mladá slovenská hokejistka v rozhovore pre oficiálny web súťaže.

Iveta Klimášová zamierila do USA spolu s krajankou Lenkou Čurmovou a obe sa hneď stali oporami tímu Beauts. Slovenky sa nestratili herne ani v produktivite. Obe zatiaľ nazbierali po šesť kanadských bodov - obrankyňa Čurmová (3+3) v šiestich dueloch a útočníčka Klimášová (1+5) v siedmich zápasoch. Viac vo farbách Buffala majú na svojom konte iba Kanaďanky Brooke Staceyová a Marie-Jo Pelletierová. Hokejistky Buffala sú v priebežnej tabuľke súťaže druhé za zatiaľ suverénnym Bostonom.

Klimášová si okrem spomenutej škoricovej rolky našla v USA aj inú obľúbenú činnosť - ochutnávanie kávy. "Milujem kávu. Veľmi rada idem len tak von s priateľmi na šálku kávy. Rada sa smejem a počúvam hip-hopovú hudbu. Spomedzi športov som si obľúbila bejzbal, ale aj iné športy mám rada," priznala odchovankyňa spišskonovoveského ženského hokeja.

V zámorí si už všimli, že dvojica vzišla z malej členskej základe hokejistiek na Slovensku, podľa štatistík Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) je ich len 484. "S hokejom som začala, keď som mala desať rokov. Na základnej škole sa ma pýtali, či nechcem ísť do hokejovej triedy. Povedala som áno. Dlhých päť rokov som bola jediné dievča v celej triede. Keďže nikto z mojej rodiny predtým hokej nehral, pre všetkých bolo moje rozhodnutie prekvapením," prezradila mladá slovenská hokejistka.

Na ľadovú plochu vychádza Klimášová s číslom 8 na drese. "Celú kariéru nosím osmičku, pretože od detstva je mojim vzorom Alexander Ovečkin. Páči sa mi, ako strieľa góly jeden za druhým. Musím však dodať, že všetci moji doterajší tréneri sú moji hokejoví hrdinovia," pokračovala útočníčka, ktorá patrí medzi najrobustnejšie hráčky celej NWHL. Je obávanou hráčkou vďaka hre do tela.

"Zásluhou toho zbieram dosť vylúčení. S mojou postavou je náročné obkorčuľovať protihráčku. Hokej je fyzický šport, ku ktorému patrí aj kontakt. Nepáči sa mi, keď súperky dobiedzajú do našej brankárky, tú sa snažím chrániť, ale nie som osoba, ktorá by sa bila. Mimo ľadu som veľmi pokojný človek. Všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že by som neublížila ani muche."