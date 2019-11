Kráska zažila rande ako z hororu: Nehorázne, čo sa vykľulo z boháča zo zoznamky

Emma Louise Sanders (30) dva roky hľadala na Tinderi toho pravého. Po jednom z jej stretnutí však zostala skutočne zaskočená.

Ako informuje zahraničný portál Dailymail, žena z Essexu si dohodla rande s chlapíkom, ktorý sa javil byť celkom normálny. Muž, ktorého meno neprezradila, ju pozval na večeru do londýnskej luxusnej reštaurácie Sky Garden. Emma si bola vedomá, že nemá peniaze na takú drahú večeru, no chlapík sa celý čas vychvaľoval, aký je bohatý.

Po drahom jedle začal objednávať drinky, ktorých cena začínala na 13 librách. "Nechcela som žiaden drink, prišlo mi to drahé. On mi ho aj tak objednal, tvrdil, že nemám riešiť peniaze," spomína si Emma. Keď ale prišlo k plateniu, nastal veľký zmätok.

Jeho kreditná karta bola trikrát zamietnutá a napokon bol prinútený, aby zavolal otcovi a vypýtal si od neho peniaze na zaplatenie účtu. "Tvrdil mi, že to je preto, že už prečerpal svoj denný limit 2-tisíc libier," hovorí Emma. Muž vo svojej zúfalej situácii nakoniec z reštaurácie odišiel a tvrdil, že ide hľadať bankomat. Emma tam sedela viac ako hodinu sama.

"Ja som mala na svojej karte ani nie 10 eur, pretože mi tvrdil, že si so sebou nemusím brať peniaze," vysvetľuje dôvod, prečo za účet nezaplatila ona. Napokon sa ich cesty rozdelili, no nie nadlho. Emma si s ním dohodla ďalšie stretnutie v miestnej reštaurácii, aby ho pokarhala za jeho chovanie.

"Bol to nutkavý klamár. Keď som sa ho potom pýtala, prečo to vlastne spravil a tvrdil, že má veľa peňazí, len pozeral do zeme a nič nehovoril," prezradila Emma. Po skončení večere za svoju časť účtu zaplatila zvlášť a jeho donútila, aby si svoju časť zaplatil sám. Dnes na túto príhodu Emma spomína s úsmevom. Po čase sa jej podarilo nájsť toho pravého muža, s ktorým má malého synčeka.