Budeme tankovať iné palivo, vodiči so staršími autami majú hlavu v smútku: Nový benzín nám zničí vozidlá

Pri tankovaní benzínu do vášho štvorkolesového miláčika sa pripravte na zmenu. Od začiatka budúceho roka totiž končí klasický benzín Natural 95 tak, ako ho poznáme dnes. Namiesto neho už budú na pumpách ponúkať obmenenú verziu s vyšším obsahom biozložky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Novinka síce bude šetrnejšia pre životné prostredie, ale majitelia starších áut vyrobených do rokov 2005 môžu mať problém. Benzín može podľa odborníkov poškodiť niektoré súčiastky. Vodičom nezostane nič iné, len tankovať drahšie alebo vymeniť auto.

Európska únia v rámci stratégie znižovania uhlíkovej stopy v oblasti dopravy mení pravidlá pre používanie niektorých palív. O zavedení nového benzínu rozhodli naši poslanci na základe novej stratégie Európskej únie o znižovaní uhlíkovej stopy a zmena začne platiť od začiatku roka 2020. Nemali príliš na výber, ak by novinku neprijali, hrozili by Slovensku sankcie.„Zatiaľ čo v súčasnosti môže najpoužívanejší benzín s označením E5 obsahovať od 5 % do 7,4 % bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10, v ktorom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4 %,“ vysvetlila zmenu Zuzana Oprchalová, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu.

Ako doplnila, zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového paliva na výdajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10. „Pokiaľ si predajcovia od januára nesplnia povinnosti, hrozia im zo zákona značné finančné sankcie,“ upozorňuje Oprchalová. Prevádzkovatelia čerpacích staníc tak teda tiež nemajú na výber a musia od januára predávať benzín s vyšším obsahom biozložky, podobne, ako už niekoľko rokov predávajú v Nemecku či Francúzsku. Popri Slovensku ho zavádza aj Maďarsko a ďalší naši susedia zmenu pripravujú.

Zaplatia viac

Pre novšie modely áut nastávajúca zmena neznamená podľa Oprchalovej nič, vozidlá sú na to konštrukčne uspôsobené. Ako dodala, je možno veľmi reálne predpokladať, že pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii i benzín s označením E5. Nebude to však klasická 95, ale ich prémiové produkty - tie sú však drahšie. Zatiaľ čo teraz za 95 natural platia 1,317 €, po novom si namiesto E10 budú musieť kúpiť prémiový produkt, napr. 99 + oktánový (1,477 €). Za natankovaných 30 l benzínu tak zaplatia o 4,80 eura viac.

Ohrozené sú autá s rokom výroby do 2003

Juraj Hrivnák, motoristický novinár, Auto motor a šport Otvoriť galériu Juraj Hrivnák, motoristický novinár, Auto motor a šport Zdroj: iglu Je pravda, že vodiči áut s rokom výroby starším ako 2003 sa nepotešia. Dlhodobé tankovanie bežného benzínu E10 sa môže prejaviť na poškodení výfukových ventilov, rôznych tesnení alebo koróziou niektorých hliníkových dielcov palivového systému. Je to však veľmi individuálne a odporúčam to preveriť u výrobcu auta. Napríklad BMW s palivom E10 problém nemá vôbec ani pri autách vyrobených pred rokom 2003. Potrebuje len správne oktánové číslo.

Nič sa nedeje, zložka sa zvýši len o 2% Otvoriť galériu Radoslav Jonáš, expert zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Zdroj: nov

Radoslav Jonáš, expert zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív

Dnes používaný najbežnejší benzín 95 E5 má do 7 % bioetanolovej zložky. Zavedením E10 s obsahom 9 % bioetanolovej zložky sa navýši podiel iba o cca 2 %. To znamená, že už dnes všetky staré jazdiace auta používajú benzín s obsahom cca 7 % biozložky. Ak nemali problém doteraz, nemali by mať problém ani s novým benzínom, pričom na trhu bude dostupný aj pôvodný benzín E5.

Zavedením nového paliva nejde o nepremyslený krok, ale riešenie založené na testovaní. Relevantné inštitúcie konštatujú, že E10 nemá žiadny negatívny vplyv na tieto časti: motor a palivovú ústavu, jediné citlivé je PUR (polyuretán) tesnenie, ktoré je možné v prípade potreby jednoducho vymeniť.

Čo možno urobiť

Benzín E10 predstavuje najväčšie riziko pre málo jazdené autá. Etanolová biozložka na seba viaže vodu a benzín tak relatívne rýchlo degraduje. Na druhú stranu, netreba robiť paniku. Natankovanie paliva E10 vám s najväčšou pravdepodobnosťou okamžite nepoškodí motor.

Možnosť 1:

Ak sa chcete vyhnúť problémom, môžete tankovať 100-oktánový benzín, ktorý etanol neobsahuje. Je drahší, ale pri málo jazdených autách rozdiel v cene až tak nepocítite. Navyše tento benzín oveľa dlhšie vydrží bez degradácie.

Možnosť 2:

Strednou cestou je tankovanie vybraných prémiových palív. Tie ako biozložku miesto „škodlivého“ etanolu využívajú ETBE, ktorá starším motorom neškodí a ani na seba neviaže vodu. Prémiové palivá sú síce drahšie, ale ich tankovanie prospieva motoru, takže možno nakoniec ušetríte na údržbe.

Je to nehoráznosť

Jozef Pojedinec (80), Poprad, Škoda Felicia, rok výroby 1999 Otvoriť galériu Jozef nevidí v zmenách v zložení benzínu žiadny zmysel. Zdroj: anc

Nemienim ju predať, možno, ak by som bol mladší, ale v mojom veku už meniť auto nebudem, zvlášť, keď je vo výbornom stave. Cez STK prešlo bez najmenšíchproblémov a mám ho do roku 2021. To, čo vymysleli s benzínom, je nehoráznosť. Nevidím v tom žiaden zmysel okrem biznisu pre vyvolených. Ak si nechcem zničiť auto doslova zlým benzínom, tak musím začať tankovať už aj tak drahý benzín, ešte drahší. Ďakujem za darček pre dôchodcov



Motor si nechcem poškodiť Otvoriť galériu Pán Ján si bude kupovať drahší benzín. Zdroj: anc

Ján Lazorík (31), učiteľ, Veľký Šariš, VW Touran, rok výroby 2004

Počul som o tom, že majú nastať nejaké zmeny v ponuke paliva po Novom roku. Budem kupovať také, aké mi nepoškodí motor.

Natural 95 dnes

Medzinárodné označenie: E5

Obsah biozložky: od 5 do 7,4 %

Od 1. januára 2020

Medzinárodné označenie: E10

Obsah biozložky: nad 7,4 % (reálne 9 %)

Oktánové číslo sa nemení

Cena by sa nemala meniť

benzín s označením E5 s nižším obsahom biozložky bude na pumpách dostupný, no nie ako Natural 95, ale v rámci prémiových produktov - tie sú drahšie

Výber z áut, do ktorých nie je benzín E10 vhodný

- Škoda Felicia 1,3 OHV (40 kW a 50 kW) - rok výroby 1994 až 2001 a v starších modeloch

- Peugeot, Citroën - modely vyrobené pred rokom 2000

- Renault 19

- Audi A3 2.0 FSI - rok 2004

- Ford Mondeo 1.8 SCI - od roku 2003 do roku 2007

- Audi A4 Sedan s OEM nezávislým kúrením - modelových rokov 2001 – 2008

- Seat Toledo 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od septembra 2004 do novembra 2005

- Seat Leon 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od júla 2005 do novembra 2005

- Volvo S/V40 s benzínovými motormi 1,8 GDI, vyrobené v polovici 90. rokov

- Toyota Avensis 2,0 s motorom 1AZ-FSE vyrobený v období od júla 2000 do októbra 2008