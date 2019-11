Adriánu († 40) a Dušana († 42) z autobusu smrti pochovali: Do neba im hral primáš Cigánskych diablov

Tieto dni sú pre nich najčiernejšími. V pondelok sa v dedine Kolíňany (okr. Nitra) rozlúčili s ďalšími obeťami minulotýždňovej zrážky autobusu s nákladiakom, pri ktorej vyhaslo 12 ľudských životov. Až 9 z nevinných obetí pochádzalo práve z tejto obce, ktorá je už takmer týždeň zahalená do sĺz a smútku.

Životom šli spolu a krutý osud to zariadil tak, že na večnosť ich spolu odprevadili tiež... So zosnulým manželským párom sa do Domu smútku v Kolíňanoch prišlo rozlúčiť množstvo blízkych a známych z celého Slovenska. Adriánu († 40) a Dušana († 42) na poslednej ceste odprevadili okrem plaču stoviek nešťastných ľudí aj clivé tóny živej rómskej kapely, v ktorej hral primáš Cigánskych diablov Štefan Banyák.

Dvojici, ktorú spájala nielen veľká láska, ale i milované deti, sa stala osudnou cesta smrti pri Nitre. Na nej v troskách autobusu manželia po jeho hroznej zrážke s nákladiakom zomierali pred očami svojej staršej dcéry Lucky (15).K tej už však nikdy nedocestovali.

Spoločné šťastie pretrhol obrovský náraz, ktorý dvom dievčatkám v sekunde vzal to najdôležitejšie na svete – ocina, maminu a pocit bezpečia. Za dvojicou smútili nielen blízki, ale aj množstvo ďalších ľudí, ktorí sa na poslednej rozlúčke utápali v slzách. „Je to pre nás veľmi smutný deň. Odišli dobrí ľudia. Ten plač ľudí okolo truhiel budem počuť ešte veľmi dlho. Tragédia,“ povedala so slzami v očiach jedna zo smútiacich žien.