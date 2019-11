Na bývalého hádzanára Šípku dýchla smrtka: So srdcom v taške zvládne vo fitku aj 30 kg

Bojuje ako lev! František Šipka (31) z Košíc bol kedysi zdravý ako repa. Hrával aktívne hádzanú a pohyb po palubovke či vo fitnescentrách patril k jeho dennej rutine. Jeho sľubne roznehnutú kariéru zastavil zápal pľúc, po ktorom začal mať vážne problémy so srdiečkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Stav sa mu zhoršoval, až nakoniec z úst lekárov zaznel verdikt, že musí ísť na transplantáciu. Život mu visí na vlásku, a to, či sa ráno zobudí, závisí od krvnej pumpy, ktorú nosí v batôžku. Chodí s ňou všade, dokonca aj do posilňovne, kde zvládne to, čo zdraví ľudia.

František hrával hádzanú od 13 do 20 rokov za 1. MHK Košice. Žil pre šport od rána do večera a ako tínedžer sníval o tom, že sa uplatní v nejakom špičkovom európskom klube. Lenže potom ochorel. „V kondícii som bol stále, lenže objavil sa nečakaný hendikep,“ vraví František, ktorého po zápale pľúc začalo trápiť dramatické oslabenie srdcového svalu.

„Nevládal som chodiť, srdce sa zväčšilo a zlyhávalo. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Poviem pravdu - smrtka mi už dýchala na krk,“ prezradil veľký bojovník, ktorý osudu vzdoruje psychicky aj fyzicky. „Nijaký zdravotný problém som si spočiatku nechcel pripustiť. Našťastie som mal a naďalej mám silnú podporu rodiny, kamarátov, bývalých spoluhráčov aj priateľky Anky (33), ktorá sa ma stále snaží posúvať ďalej,“ netajil húževnatý pacient, ktorému spočiatku robilo problém vyjsť na prvé poschodie.

Turista s umelým srdcom

„Pomohli mi lekári, ktorých vyzdvihnem aj menovite. V bratislavskom národnom ústave Eva Goncalvesová, Peter Lesný a Milan Luknár a v košickom kardiocentre Pavol Murín," pochvaľuje si pomoc odborníkov bývalý hádzanár. „Moje srdiečko je na tom už lepšie, no potrebujem transplantáciu a čakám s pumpičkou v batohu. Naučil som sa s ňou žiť. Aj naďalej cvičím, chodím do fitka a to ma drží nad vodou. Mal som dobré aj horšie dni. Tých bolo asi viac, ale vďaka okoliu všetko ľahšie zvládam.

Nevzdávam sa a dnes okrem cvičenia robím aj turistiku. Neprepaľujem sa.Moji kardiológovia mi nebránia, aby som cvičil,“ vysvetlil bývalý hráč 1. MHK Košice, ktorý sa teší aj z úplných maličkostí a neupína zrak iba na telefón s nádejou, či a kedy zazvoní. „Nečakám na ten deň silou-mocou, ale verím, že nastane a poviem áno,“ dodal muž plný optimizmu.

Pumpa v batohu

Do tela mu voperovali prístroj na pumpovanie krvi, ktorého komponenty stále nosí so sebou v batôžku. Vďaka nemu jeho srdce naďalej funguje. Poháňa ho čerpadlo, čiže ide o pumpu, ktorá tlačí krv z ľavej srdcovej komory do aorty. Toto riešenie je však iba dočasné a v rámci transplantačného programu František čaká na nové srdce.