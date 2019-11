Geniálny Teo na pódiu s legendárnym tenorom: Zahral som si so slávnym Bocellim

Veľká pocta pre mladučkého husľového virtuóza! Novodobý Mozart, ako Bratislavčana Tea Gertlera (11), mnohí odborníci nazývajú, sa do povedomia verejnosti dostal vystúpením s Moskovskou filharmóniou aj minuloročným koncertom s Plácidom Domingom.

Uplynulý víkend ho na svoj koncert v Budapešti pozval legendárny tenor Andrea Bocelli (61). Ešte pred tým, než mladík vstúpil pred vypredanú Papp László Budapest Sportarénu, si s Bocellim zahrali „nanečisto“ v šatni.

Uplynulý víkend zaplnilo veľkú športovú arénu Lászlóa Pappa v hlavnom meste Maďarska neuveriteľných 13-tisíc divákov. V publiku panovala elektrizujúca atmosféra, pretože všetci očakávali najslávnejšie piesne z repertoáru jedného z najlepších tenorov na svete. Bocelliho pri spievaní sprevádzal hrou na husliach aj Bratislavčan Teo. Napriek tomu, že má len 11 rokov, už odohral veľké koncerty a na pódiu sa cíti ako ryba vo vode. „Trému som nemal, naopak, veľmi som sa tešil!“ vyhlásil s úsmevom virtuóz. Ako každý profesionál sa potreboval zoznámiť s partnerom, a tak sa ešte pred koncertom niesli rozľahlými útrobami Sportarény čisté a krásne tóny dvoch talentovaných hudobníkov rozdielnych generácií.

Ešte pred samotným koncertom Teo s maestrom prehodil niekoľko slov, no potom sa chopil sláčika a Bocelli si sadol za klavír. Do koncertu vtedy chýbalo už len niekoľko minút. „Bol to super pocit!“ povedal s detským nadšením Teo. „Veľmi sa mi páčilo, že maestro hrá aj na klavíri. Bolo to krásne,“ dodal talentovaný Bratislavčan, ktorý Andreu Bocelliho oslovoval maestro. Tesne pred vstupom na pódium sa ešte zastavil pri otcovi, ktorý ho sprevádza na všetkých vystúpeniach. Čo mu otec poradil? „Že mám hrať pokojne a zo srdca,“ odvetil Teo. Ako dodal, energiu berie z „vankúšových“ bitiek, ktoré vedú s otcom často a radi. „Potom som nabitý pozitívnou energiou a z mojej hry je to aj cítiť,“ prezradil na záver tajomstvo svojho úspechu. A mal pravdu. Koncert si vyslúžil obrovské ovácie.

Narodil sa: 22. septembra 1958, Lajatico, Taliansko

Taliansky tenorista patrí k najslávnejším talianskym spevákom súčasnosti. Celosvetovo sa predalo viac ako 70 miliónov kópií jeho albumov. V roku 2010 bolo jeho meno umiestnené na hollywoodsky chodník slávy ako ocenenie za hudobný prínos. Spieval s opernými spevákmi ako Luciano Pavarotti a Plácido Domingo a popovými spevákmi, ako sú Céline Dion, Christina Aguilera alebo Ed Sheeran.