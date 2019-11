Legendárnej budove v Detve vdýchnu nový život: Toto sa stane s prvou slovenskou bryndziarňou!

Historicky významnému miestu vdýchnu nový život. Nový majiteľ známeho Vagačovho domu v Detve, v ktorom od roku 1787 sídlila prvá manufaktúra tradičnej slovenskej pochúťky, sa rozhodol pre kompletnú rekonštrukciu. Nadviazať chce na slávnu históriu domácej remeselnej výroby.

V areáli už toto leto plánuje otvoriť prvý detviansky remeselný pivovar. Súčasťou stavby však budú pamätná izba rodiny slávneho bryndziara, čitáreň, galéria aj apartmány. V sídle rodiny Vagačovcov a zakladateľa manufaktúry tradičného slovenského syra Jána Vagača († 76) fungovala výroba až do znárodnenia v roku 1948. Nehnuteľnosť získali späť až o 41 rokov a následne ju aj predali. Spočiatku hrozilo, že v historickom dome bude ázijská predajňa. Záchrana prišla v podobe nového majiteľa Martina Doskočila, ktorý už 2,5 roka stavbu rekonštruuje.

Na začiatku bolo jediné - snaha dom zachrániť. „Mali sme veľa práce so statikou, s múrmi a hlavne so strechou, ktorá bola v zlom technickom stave,“ uviedol majiteľ s tým, že obnova bryndziarne by mohla byť úplne ukončená do 5 rokov. „Naším primárnym zámerom je nadviazať na slávnu históriu domácej remeselnej výroby formou vybudovania prvého remeselného pivovaru domáceho charakteru v Detve v priestoroch bývalej slávnej bryndziarne a syrárne,“ vysvetlil Doskočil s tým, že projekt je urobený podľa pôvodnej stavby a pýchou je aj pôvodná dlažba, ktorú sa podarilo zachrániť. Ako prvý vznikol práve pivovar, ktorý už čaká na kolaudáciu, súčasťou nehnuteľnosti budú aj kaviareň s čitárňou, pamätná izba rodiny bryndziara, štyri apartmány či informačné centrum.