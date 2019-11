Wisterovej manžel si za advokáta najal Lipšica: Čo na to užialená moderátorka?

Moderátorka Vera Wisterová (42) prišla 24. októbra o svojich dvoch maloletých synov Harlowa (8) a Theodora (5). Deti boli odvlečené svojím otcom Jeremym Hulshom (40) z nákupného centra v Bratislave do Ameriky počas súdom nariadeného stretnutia s otcom. Na Hulsha bol následne vydaný medzinárodný zatykač.

Podľa informácií Nového Času má Jeremy s Verou viac ako 20 súdnych sporov a policajných záznamov, medzi inými aj záznam o nebezpečnom prenasledovaní. Jeremyho v tejto veci obhajuje advokát Daniel Lipšic (46), ktorý má za úlohu vysekať ho z toho. Obrovské problémy medzi manželmi vyvrcholili, keď Jeremy synov počas nariadeného styku uniesol pravdepodobne do USA a Wisterová o nich už 28 dní nič nevie. Celá vec je v rukách polície a kompetentných úradov, ale ako moderátorka priznala, toto nie je ich jediný spor.

„Aby som to zhrnula: V uplynulých troch rokoch podal Jeremy na súd celkovo 17 návrhov, ku každému rozhodnutiu vždy podal odvolanie a v niektorých prípadoch aj ústavnú sťažnosť. Okrem toho podal ďalšie návrhy na rabínsky súd v Izraeli, ktorý riešil aj náš rozvod, tento súd však rozhodovanie o deťoch ponechal na naše orgány. Proti ich rozhodnutiu sa tiež odvolal a nakoniec stopol aj náš rozvod.priznáva Vera so smútkom v hlase.

Nebezpečné prenasledovanie

Ako sa podarilo Novému Času zistiť, jedného z mnohých prípadov medzi manželmi sa ujal politik a právnik Daniel Lipšic. Do svojej právnej agendy totiž zaradil obhajobu Jeremyho Hulsha, ktorý sa so synmi nachádza na neznámom mieste. Podľa našich zistení má ísť o spor, keď mala Wisterová nahlásiť na polícii prenasledovanie svojím manželom. Informáciu potvrdil aj sám advokát.

„Po podaní obžaloby pre prečin nebezpečného prenasledovania som prevzal obhajobu Jeremyho Hulsha v tejto trestnej veci,“ ozrejmil Novému Času Lipšic, ktorý však podľa jeho slov o Hulshovom konaní z jeho úst nič nevie. „Klienta nezastupujem v rodinnoprávnych veciach, teda o nich nemám vedomosť. Informácie o jeho konaní mám len z médií,“ priznal exminister vnútra s tým, že odkedy Hulsh opustil Slovensko, nemá o ňom žiadnu vedomosť a neozval sa mu. „Plánujem to riešiť v najbližšom čase,“ dodal.

Moderátorka sa k tejto veci veľmi vyjadrovať nechcela. „To, že je Jeremy zastupovaný pánom Lipšicom, viem, ale kým nie je táto vec uzavretá, nerada by som sa k tomu vyjadrovala. Pre mňa je teraz najpodstatnejšie, aby sa deti vrátili domov. Nič o nich neviem, nikdy neboli bezo mňa tak dlho. Harli má doma rozpísanú domácu úlohu, rozložené lego, ktoré nedostavali, svoje plyšiaky, s ktorými všade chodili a s ktorými spávali, ktoré brali úplne všade. Všetko zostalo u nás doma a on ich len v tričkách takýmto spôsobom odtrhol z domova, od mamy, starých rodičov, kamarátov, spolužiakov...“ povedala zdrvená matka.

Peklo po rozvode

Wisterovú a Hulsha kedysi spájala láska, z ktorej sa narodili dvaja krásni synovia Harlow a Theodor. Spolunažívanie však dostalo veľké trhliny a manželia sa spoločne rozhodli, že sa rozvedú šetrným spôsobom, aby to čo najmenej zasiahlo ich deti. Ako Novému Času priznala Wisterová, žiadosť o rozvod manželstva podala na Slovensku v januári 2017, po tom, čo sa vrátila rodina späť domov z návštevy Hulshovej rodiny. Jeremy mal podať žiadosť o rozvod v Izraeli v polovici roka 2017.

Prvé dva mesiace po návrate moderátorky so synmi z dovolenky v Izraeli späť na Slovensko prebiehalo stretávanie otca so synmi v poriadku. Potom však nastalo peklo, keď koncom februára Jeremyho matka na základe jeho inštrukcií zamkla deti v hotelovej izbe, o čom existujú policajné záznamy. „Vtedy sa pokúsil našich synov uniesť po prvýkrát, aj keď boli zverení do mojej starostlivosti,“ dodala Wisterová.