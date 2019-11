Šmahelova dcéra už má normálnu pôrodnú hmotnosť: Pokroky pod dohľadom lekárov

Zo dňa na deň sa má lepšie! Fitnesák Martin Šmahel (37) si v posledných mesiacoch prešiel neľahkým obdobím. Jeho partnerka Beáta mu totiž koncom júna porodila ich prvú spoločnú dcérku Emku. Dievčatko sa však narodilo predčasne v 6. mesiaci tehotenstva a vážilo len 800 gramov.

Malá bojovníčka si krátko po príchode na svet prežila nepríjemnú haváriu, keď nabúrala sanitka, v ktorej ju prevážali. Teraz, päť mesiacov po narodení, je však jasné, že Emka je v poriadku, z čoho sa tešia najmä jej rodičia. Šmahel Novému Času prezradil, ako sa jeho princeznej darí a čo má rodinka nové.

Šmahel je dvojnásobným otcom, keď mu k dcérke Mii, ktorú má s moderátorkou Miriam Kalisovou, pribudlo ďalšie dievčatko - Emka. To mu po dvoch rokoch vzťahu priviedla koncom júna na svet jeho partnerka Beáta. Dvojica však najkrajšie obdobie prežila v strachu, keďže tehotenstvo sprevádzali komplikácie. Malá sa narodila v 26. týždni a vážila len 800 gramov. Ďalšou ranou pre moderátora bola nehoda, keď sanitka, ktorá jeho novorodenú dcérku prevážala, havarovala a Emka sa znova ocitla v ohrození života.

Dievčatko je však po otcovi veľkou bojovníčkou a najnovšie sa Šmahel pochválil s potešiteľnými novinkami. „V októbri už mala svoju normálnu pôrodnú hmotnosť. Samozrejme, na kontroly chodíme, je pod dohľadom tak, ako má byť,“ povedal Novému Času Martin. Ten je nadšený, že ich princezná sa má dobre. „Pomaly priberá a silnie, tešíme sa z toho,“ dodal.

Emka je pritom v kruhu svojich najbližších len pár týždňov. Z dôvodu zdravia totiž musela zostať v nemocnici, no nedávno si ju Martin s Beátou už zobrali domov. S novinou sa pritom pochválil fitnesák na svojom internetovom profile, keď zverejnil snímku z prechádzky s kočíkom. „Treba byť čo najviac vonku, súhlas? My sme sa poprechádzali, ponaháňali, pocvičili na ihrisku, najedli a užili si atmosféru mesta. A bolo to veľmi príjemné,“ napísal vtedy k fotografii Šmahel.

Cez víkend pridal sympatický športovec aj nádherný záber zo spoločnej prechádzky. Na nej si vykračuje ruka v ruke s Beátou a jej dcéra Lili spolu s jeho Miou tlačia kočík s Emkou.dojímavo okomentoval fotografiu Martin, ktorý so svojou láskou svoju princeznú pravidelne navštevovali aj v nemocnici, kde jej dodávali silu a energiu.