Na tú dovolenku do smrti nezabudne: Do penisu sa mu dostal nebezpečný červ!

Na túto dovolenku do smrti nezabudne! Londýnčan James Michael (32) sa v auguste 2017 vybral so svojimi kamarátmi na dobrodružstvo do Afriky. Všetko prebehlo v poriadku, no rok po návrate mu začal zlyhávať imunitný systém. Z exotiky si totiž doniesol nebezpečného červa!

James precestoval africké krajiny Zambiu, Zimbabwe a aj Malawi, kde sa viackrát okúpal v jazere. Po návrate z dovolenky bol zdravý ako ryba. Všetko sa zmenilo v októbri 2018 – viac než rok po návrate. Cítil sa slabo a vyjsť pár schodov mu trvalo 15 minút. Ani vo sne by mu však nenapadlo, že to má súvis s dovolenkou v Afrike. Otvoriť galériu Londýnčan James Michael. Zdroj: northfoto Počas kúpania v jazere Malawi sa mu cez penis dostal do tela parazit, nakládol mu tam larvy a spôsobil mu ochorenie bilharziózu. „Bola to najväčšia bolesť, akú som kedy zažil," pokračuje v rozprávaní. Tri mesiace musel používať invalidný vozík a ďalšie 4mesiace chodil s barlami. „Nabudúce si dvakrát premyslím, či sa v jazere Malawi okúpem," dodáva mladík. Mladík navštívil doktora. „Vysvetlil som mu, že sa so mnou deje niečo vážne," opisuje. Diagnóza prišla až o dva mesiace neskôr.