Fanúšikovia čakajú zmeny: Pán tréner, dosť už bolo Vavra s Makom!

Dosť bolo trápenia! V zostave slovenskej futbalovej reprezentácie musí dôjsť k ráznym zmenám.

Katastrofálny výkon niektorých individualistov zo sobotňajšieho zápasu s Chorvátskom už jednoducho musí trénera Pavla Hapala (50) presvedčiť o tom, že takí hráči v základe nemajú čo hľadať. V dnešnom dueli s Azerbajdžanom v Trnave (PP RTVS, 20.45 hod.) si už nemôžeme dovoliť žiadne zaváhania.

Slovenskí fanúšikovia prosia Hapala (50) o zmeny v zostave

Mnohí fanúšikovia v sobotu po zverejnení základnej zostavy pred mimoriadne dôležitým zápasom s Chorvátskom krútili hlavou. Asi sme s vicemajstrami sveta hrali v Trnave dobre (prehrali sme 0:4), keď sa tréner Hapal rozhodol pre rovnakú zostavu aj v odvete na horúcej balkánskej pôde (prehra 1:3)...

Totálny kolaps v druhom polčase ukázal, že na niektorých postoch jednoducho musí dôjsť k zmenám. Nezodpovedný Róbert Mak sa na osemtisícovom štadióne v Rijeke správal ako neriadená strela. Dal sa hlúpo vylúčiť a definitívne tak pochoval nádej na bodový zisk. Na jeho miesto by preto mal nastúpiť Ondrej Duda. Ďalší problém majú fanúšikovia aj s Albertom Rusnákom. Snaha sa mu uprieť nedá, no jednoducho mu momentálne „nejde karta“. Namiesto neho by sa preto mohol objaviť v základe Lukáš Haraslín, ktorý v poslednom čase srší kreativitou.

Najväčší kameň úrazu však vidia Slováci v Denisovi Vavrovi. Chorvátske hviezdy si z neho spravili tréningový kužeľ. Prečo miesto neho nenasadiť Martina Valjenta, ktorý hráva v španielskej lige?

Hapal: Za všetkým si stojím

Tréner národného tímu trvá na svojom kroku. ,,Čo sa týka Vavra, rozhodol som sa pre neho. Je to mladý hráč, naskočil do rozbehnutej kvalifikácie. Za svojimi rozhodnutiami si stojím. Proti Chorvátsku robil chyby, to určite. Ale nebol jediný. Otázka je, či máme na jeho miesto vhodnú náhradu. Čo sa týka Maka a červenej karty, čo k tomu povedať... Snáď len toľko, že to bolo prísne vylúčenie," obhajoval sa Hapal.