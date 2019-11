SCORPIONS vystúpia v Bratislave: Bujará párty po koncerte v centre mesta!

„Milujeme slovenských fanúšikov a určite to v Bratislave roztočíme ako hurikán,“ opiera sa o jeden z veľkých hitov „Rock you like a hurricane“ gitarista Scorpions Rudolf Schenker.

Nemeckí rockeri zahrajú všetky svoje veľké hity, ktoré pozná niekoľko generácií. Zaznejú určite aj balady Wind of change a Still loving you...

Nelezie to samotným muzikantom občas na nervy, keď ich musia hrať na každom koncerte? „I keď sme ich už hrali niekoľko tisíckrát, vždy je to pre nás iné aj vďaka publiku, ktoré reaguje pokaždé inak. V šatni si ich ale samozrejme nespievame,“ smeje sa gitarista.

V Bratislave to bude posledná šou kapely Scorpions v rámci Crazy WorldTour 2019 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorá sa bude konať už túto stredu 20. novembra. „Chceme dať ľuďom čo najviac energie a to najlepšie z nás, aby keď odídu z koncertu si povedali, áno bola to úžasná šou,“ povedal pre Nový Čas Schenker. My však máme ešte utajenú zákulisnú informáciu. Scorpions si hlavné mesto chcú naplno užiť, a tak v centre mesta zorganizujú po koncerte bujarú párty.