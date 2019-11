Kočner na nahrávke spomínal aj Sulíka: Pravda o vzťahu s Radičovou?!

Predseda SaS Richard Sulík mal s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou v čase spoločnej vlády korektný pracovný vzťah.

Sulík to v pondelok vyhlásil v reakcii na zverejnený prepis nahrávky Mariana Kočnera s podnikateľom v IT Michalom Suchobom, v ktorej mal Marian Kočner hovoriť o rozoštvaní Sulíka a Radičovej. Nahrávku získal Denník N.

"S Ivetou Radičovou som mal korektný pracovný vzťah, jej materská strana SDKÚ jej vkuse hádzala polená pod nohy, my nie, my sme stáli za Ivetou Radičovou," odpovedal Sulík na otázku novinárov. Tento korektný vzťah podľa neho vydržal až do pádu vlády v roku 2011. Hlasovanie o dôvere vlády bolo podľa neho až desať mesiacov po tom, ako sa stretol s Marianom Kočnerom.

Suchoba podľa nahrávky chcel od Mariana Kočnera peniaze za to, aby mu finančná správa nekontrolovala dane. Marian Kočner v nahrávke hovorí, že nechce platiť veľa, pretože má vraj všetko dohodnuté s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

Marian Kočner mal v nahrávke povedať aj to, že si nahral Sulíka, rozhovor potom zverejnil. Sulík sa mal v nahrávke vyjadrovať negatívne o bývalej premiérke Ivete Radičovej. Podľa slov Mariana Kočnera to pomohlo tomu, aby Fico vyhral voľby.