Kuriéri sú ako decká

Stretávame sa s nimi denne. Väčšinou ich vždy očakávame s tým, že nám prinesú zásielku, ktorá nás poteší.

Len Slovak Parcel Service má denne na cestách viac ako 500 áut, ktoré denne vyrážajú do slovenských miest a obcí, aby doručili balíky. Práve v tomto predvianočnom období majú plné ruky práce a rozdistribuujú až o 40 % zásielok viac, ako v ostatných mesiacoch roka. Aby Slovak Parcel Service dodržal svoj prísľub doručiť zásielky ideálne na druhý deň, jeho kuriéri pracujú aj v sobotu. „November a december je skutočne exponované obdobie, kedy musíme posilniť naše personálne kapacity, čo si vyžaduje zvýšené nároky na ľudí a má priamy súvis s narastajúcimi nákladmi. Príplatok vo výške jedného eura nám aspoň čiastočne kompenzuje tieto náklady,“ hovorí Ján Ťurek, riaditeľ najväčšej kuriérskej spoločnosti na Slovensku, Slovak Parcel Service.

Spoločnosť však neustále investuje do nových technológií a rozširuje svoje distribučné centrá. Len v ostatnom období otvorili vynovené centrá v Senici, Trnave či v bratislavskej Petržalke. Ako jedna z prvých firiem umožnila svojim zákazníkom podpisovať prostredníctvom kuriérov zmluvy a oficiálne dokumenty elektronicky cez tzv. biometrický podpis. Okrem neustálych investícii do technológií, vozového parku či rozširovania distribučných centier a parcel shopov, považuje Slovak Parcel Service spoločenskú zodpovednosť za dôležitú súčasť svojho podnikania. „Zodpovednosť za komunitu v ktorej žijeme máme hlboko zakorenenú do DNA našej spoločnosti. Podporujeme organizáciu Dobrý anjel a v rámci humanitárnych aktivít sme pomohli 150 rodinám a 200 sociálnym zariadeniam posteľným oblečením,“ dodáva Ťurek.

Tento rok sa pripojili kuriéri Slovak Parcel Service k Nadácii pre deti Slovenska a stali sa z nich „veľké decká,“ v duchu kampane tohoročnej Hodiny deťom. „Hľadali sme spoľahlivého partnera, ktorý nám partnersky, bez nároku na honorár rozdistribuuje v rámci Slovenska pre 5 500 dobrovoľníkov viac ako 600 balíkov. Sme radi, že sme takého partnera našli práve v Slovak Parcel Service,“ hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

„Občas je celkom príjemné vrátiť sa opäť do detských čias. Vďaka Hodine deťom sme sa stali „veľkými deťmi“ a pomohli sme našim menším kamarátom radi a nezištne,“ dodáva Ján Ťurek. Aj vy sa môžete pripojiť k Hodine deťom a prispieť na pomoc tým najmenším, ktorí našu pomoc potrebujú. Urobiť tak môžete jednorazovým, alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií na http://www.hodinadetom.sk/chcem-pomoct/

