Elton John priznal, s čím má po smrti Diany problém: Toto by som pred Williamom a Harrym nikdy nespravil

Elton John nikdy nezahrá pred princami Williamom a Harrym pesničku Candle In The Wind, hoci práve tento song v minulosti vyberal peniaze pre nadáciu ich matky.

Legendárny hudobník pôvodne napísal túto pesničku v roku 1973 spolu so spevákom a textárom Berniem Taupinom, aby vzdal hold Marilyn Monroe po jej smrti. Tento song v roku 1997 upravili, aby si nim uctili Dianu, princeznú z Walesu, po jej tragickej smrti, informuje Metro.

72-ročný Elton povedal: ,,Bol by som radšej, keby som tú nahrávku nespravil a ona by bola stále nažive, ale to už nezmeníme. Nahrávka zarobila jej nadácii 37 miliónov libier, pretože Bernie a ja sme sa vzdali autorských práv."

Taktiež dodáva, že za jeden deň predali 60 000 nahrávok v Indii, pričom dovtedy v tejto krajine nikdy nič nepredal. ,,Bola to pamiatka žiaľu a lásky k nej. Pár rokov som tú pesničku nehral, pretože to bolo príliš osobné," spomína.



,,Mimo Dianinho pohrebu som túto pesničku nikdy nezahral pred princom Williamom alebo princom Harrym. Ani tú verziu pre Marilyn Monroe, nezahral by som ju pred nimi," hovorí.

Elton mal vždy dobrý vzťah s kráľovskou rodinou. Nedávno sa pred médiami zastal Harryho a jeho manželky Meghan, vojvodkyne zo Sussexu. Vytkli kráľovskému páru to, že neleteli komerčným letom, keď šli na návštevu k Eltonovi a jeho manželovi Davidovi Furnishovi.

Hviezda neskôr napísala na Twitter: ,,Som hlboko znepokojený dnešnými skreslenými a zákernými správami v médiach, týkajúcimi sa minulotýždňovej súkromnej návštevy vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu v mojom dome v Nice."

Elton taktiež pripomenul svoje priateľstvo s Harryho matkou a svoju potrebu chrániť jeho aj jeho brata, princa Williama. Taktiež povedal: ,,Po náročnom roku tvrdej práce a venovaniu sa charite sme ja a David chceli, aby si mladá rodinka užila súkromnú dovolenku v bezpečí a pokoji nášho domova."