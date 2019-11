Svet reaguje na nepokoje v Iráne: Biely dom odsudzuje použitie smrtiacej sily

Biely dom odsúdil v nedeľu Irán za to, že použil "smrtiacu silu" proti demonštrantom počas nepokojov, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia - civilista a policajt - a v priebehu ktorých iránske orgány zadržali desiatky osôb a obmedzili prístup na internet. Informovala o tom agentúra AFP.

"Spojené štáty podporujú Iráncov v ich pokojných protestoch proti režimu, ktorý by ich mal viesť," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grishamová. "Odsudzujeme smrtiacu silu a prísne obmedzenia komunikácie použité proti demonštrantom," dodala vo vyhlásení.

Protesty v Iráne vypukli v piatok po oznámení o zvýšení cien benzínu o 50 percent a zavedení prídelového systému. Vláda vyhlásila, že pomocou týchto opatrení chce pomôcť občanom, ktorí sa ocitli vo finančných problémoch v čase ekonomickej krízy.

Rozhnevaní protestujúci zablokovali vo väčších iránskych mestách dopravu a príležitostne sa dostávali aj do potýčok s políciou. "Protestovanie je právom ľudí, no protestovanie je odlišné od výtržností. Nemali by sme dovoliť nestabilitu v spoločnosti," vyhlásil v nedeľu iránsky prezident Hasan Rúhání.

Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí predtým uviedol, že podporuje rozhodnutie vlády zvýšiť ceny pohonných hmôt a ľudí, ktorí sa v rámci protestov snažili podpaľovať verejný majetok, nazval "banditmi, ktorých podporujú nepriatelia Iránu". Podľa agentúry AP o tom informovala v nedeľu iránska štátna televízia.

Polooficiálna tlačová agentúra ISNA informovala, že protesty do nedeľňajšieho večera "prevažne ustali", čo však nebolo možné overiť vzhľadom na výpadky internetu a len obmedzené spravodajstvo miestnych agentúr, píše AFP.