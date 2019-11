V Anglicku sa bude dražiť: Diár s podpismi členov Beatles ponúkajú za neuveriteľnú sumu!

Bol 7. marec 1963 a skupina The Beatles hrala koncert v anglickom meste Nottingham. Zúčastnila sa ho aj vtedy 17-ročná Liz Webster (74).

S kamarátkou sa predrala poblázneným davom až do šatne hudobníkov a vypýtala si od nich podpisy do svojho diára. Teraz ide diár do aukcie a jeho cena sa odhaduje na 7-tisíc eur! Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Liz je už na dôchodku a od osudného večera ubehlo 56 rokov, no aj tak si naň pamätá celkom jasne. „Pred šatňou kapely stál asi tucet dievčat. Kamarátka Judy bola energická a predrala nás cez ne až do šatne. Každému sme hovorili ,s dovolením, s dovolením...‘. Nebola tam žiadna ochranka,“ opisuje Liz.

Potom si od Johna Lennona († 40), Ringa Starra (79), Paula McCartneyho (77) a Georgea Harrisona (58) vypýtali podpisy. „Neskôr, keď sa skupina Beatles stala ešte známejšia, tak nebolo možné sa k nim dostať,“ dodáva Liz, ktorá tým naznačuje, že mali obrovské šťastie. Jej diár s podpismi sa rozhodla dať do aukcie. Dražiť sa bude v utorok 19. novembra a jeho cena sa odhaduje na 7-tisíc eur.