Tragická nehoda v Čiernom Balogu: Spolujazdcovi († 30) sa stala osudnou nebezpečná zákruta

Ďalšia tragédia na ceste. V piatok k nej došlo pri Čiernom Balogu (okr. Brezno) na križovatke, ktorá vedie do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.

Auto zrejme vo veľkej rýchlosti nabúralo do mosta. Vodič (33) sa zranil ťažko a bol prevezený do nemocnice v Brezne. Jeho spolujazdec († 30) nehodu neprežil. Prípad vyšetruje polícia.

„Vodič osobného motorového vozidla idúci v smere z Čierneho Balogu na Sihlu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel v ľavotočivej zákrute mimo vozovky, kde čelne narazil do betónového zábradlia mosta ponad Vydrovský potok. Pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu 30-ročného spolujazdca z Brezna. Vodič utrpel ťažké zranenia, ktoré si vynútili okamžitý prevoz do nemocnice a operačný zákrok,“ povedala Petra Kováčiková, banskobystrická policajná hovorkyňa s tým, že z dôvodu vážneho zdravotného stavu vodiča bol nariadený odber biologického materiálu za účelom zistenia prítomnosti alkoholu a návykových látok v jeho organizme. „Tá zákruta je veľmi nebezpečná. My domáci si dávame pozor, vodič ju musel podceniť,“ povedal Milan z Čierneho Balogu.