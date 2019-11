Manželia Šprochovci sa rok po strate vytúženého dieťaťa konečne usmievajú: Opäť čakáme bábätko!

Najkrajšia správa! Známy markizácky pár Andrea (39) a Štefan (40) Šprochovci si prešli v minulosti zdrvujúcim a veľmi náročným obdobím.

Pred rokom totiž navždy stratili ich druhé dieťatko, na ktoré sa veľmi tešili. Markizáčka si vtedy vo štvrtom mesiaci vypočula zdrvujúcu správu, ktorú nechce počuť žiadna žena. Napriek obrovskému trápeniu však manželia Šprochovci držali spolu a veľkou radosťou im bola aspoň ich dcérka Emka (6). Rodinka má však opäť dôvod na radosť. Markizáčka je znovu tehotná!

Manželia Šprochovci momentálne prežívajú jedno z najkrajších období. Opäť sa im totiž pošťastilo a sympatická redaktorka nosí pod srdcom bábätko. Na nedávnej spoločenskej akcii sa objavila ruka v ruke so svojím manželom Števom a pod šatami sa jej črtalo bruško. Nakoniec musela vyjsť Andrea s pravdou von a Novému Času exkluzívne priznala veľkú novinku v jej živote.

„Ja som si vybrala najširšie šaty, aké doma mám. Aj kabelku som si vybrala peknú pásikavú,“ usmievala sa najprv Šprochová, no nakoniec túto radostnú správu priznala. „Sme v očakávaní. Ešte si to tak trošku užívame sami pre seba. Zatiaľ to bruško schovávam,“ povedala markizáčka, ktorá s touto novinkou ešte nešla na bubon.

„Vie to najbližšia rodina, možno zopár kolegov, ale už asi príde ten čas, keď sa to tak nejako prirodzene začne šíriť aj tak verejne. Lebo prvý trimester je, chvalabohu, šťastne za nami. Tak nám držte všetci palce,“ priznala s úsmevom Andrea, ktorej je najväčšou oporou jej manžel Števo.

„Po tom, čo sa nám stalo, tak nie je veľmi jednoduché hovoriť, že niečo dobre dopadne. Pretože aj sami sme si na vlastnej koži vyskúšali, že život, a teraz sa môžeme rozprávať, či príroda alebo vyššia sila, alebo čokoľvek, je silnejšie ako človek - jeden jedinec. A môže tak prísť veľké prekvapenie, s ktorým nikto neráta. S obrovským rešpektom a očakávaním ešte viac ako kedykoľvek predtým ideme krok po kroku a uvidíme, čo bude,“ priznal Šprocha.