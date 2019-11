Bratislavčania, pozor: Električky jazdia pre oslavy po náhradnej trase

Bratislavské električky jazdia po zmenených trasách pre oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Námestie SNP je pre oslavy uzavreté.

Informoval o tom manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický. DPB prosí cestujúcich o trpezlivosť. "Na všetkých linkách, prosím, počítajte s nepravidelnosťami v prevádzke a odchýlkami oproti cestovnému poriadku. Ihneď ako bude prejazd Námestím SNP možný, električky vrátime na bežné trasy," priblížil podnik.

Električka číslo 1 jazdí podľa jeho slov po trase Hlavná stanica - Obchodná - tunel - Most SNP - SND - Šafárikovo námestie - Petržalka. Zmenenú trasu má aj električka číslo 3, premáva cez Most SNP - Šafárikovo námestie - Kamenné námestie - Špitálska - Blumentál - Rača.

Električka číslo 4 pre oslavy jazdí po trase Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto - Špitálska - Kamenné námestie - SND - tunel - Obchodná - Blumentál - ŽST Nové Mesto/Zlaté piesky. Náhradnou trasou jazdí aj električka X6, a to cez zastávky Molecova - Most SNP - Šafárikovo námestie - SND - Most SNP - Molecova.

Električka číslo 9 premáva cez Kamenné námestie - SND - Most SNP - tunel - Obchodná - Blumentál - Ružinov. Upravenú trasu má aj historická električka N89, premáva cez zastávky SND - Kamenné námestie - Špitálska - Blumentál - Obchodná - tunel - Most SNP - SND. Linka podľa slov Žarnovického jazdí častejšie oproti cestovnému poriadku.