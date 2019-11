Kráľ slovenskej atletiky Ján Volko vie, čo musí zmeniť: Všetko pre olympiádu!

Plány boli iné. Hoci sa skraja roka stal prvým Slovákom so šprintérskym zlatom z európskeho šampionátu, v koncoročnej ankete myslel na druhú priečku...

„Predpokladal som, že Matej Tóth získa na MS medailu a bude z toho tesný súboj. Škoda, že mu to nevyšlo,“ vyhlásil Ján Volko, ktorý sa atlétom roka stal druhý raz v kariére.

„Je to skvelé, ale pocity sú zmiešané. Z haly je to veľmi pozitívne, leto nevyšlo až tak podľa našich predstáv... Celkovo si myslím, že rok bol úspešný,“ spustil vlastné hodnotenie druhý slovenský atletický halový majster Európy v ére samostatnosti a piaty v histórii, ktorý ocenenie prebral na sobotnom galavečere v Bratislave z rúk šéfa Svetovej atletiky (World Athletics) a dvojnásobného olympijského šampióna na 1 500 m Sebastiana Coea.

„Toto ocenenie patrí celému realizačnému tímu za to, ako ma v zložitej situácii na Glasgowe skvele pripravil, a že sme to spolu zvládli. Škoda len, že leto už nebolo ani zďaleka také ideálne, ale človek asi nemôže mať všetko...“ uviedol Volko, ktorý verí, že si vyčerpal všetku smolu so zraneniami a v novom roku si bude môcť splniť detský sen: štart na olympiáde.

„Chcem sa dostať do Tokia. Urobím pre to maximum,“ dodal člen klubu Naša atletika Bratislava a rezortného strediska ministerstva vnútra (ŠCP), ktorý načrtol aj svoje plány na rok 2020. Spokojný vraj bude so solídnym výsledkom z halových MS v Nankingu, účasťou na OH v Tokiu a semifinále či finále na halových ME v Paríži.