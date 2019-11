Slovensko si pripomína Nežnú revolúciu: Čo chýba ľuďom z čias socializmu najviac?

Z čias socializmu ľuďom chýba najviac istota práce a naopak, v socializme zo súčasnej doby by im najviac chýbalo slobodné cestovanie.

Vyplýva z výsledkov prieskumu agentúry Focus, ktorý sa viaže na 30. výročie Nežnej revolúcie. Ľudí sa pýtal, čo im z minulého režimu dnes najviac chýba, ale aj to, čo by im najviac chýbalo, keby sa socializmus opäť vrátil. Výsledky odvysielala televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom.

Istota práce chýba takmer tretine opýtaných, najviac ľuďom vo veku od 55 do 64 rokov. Sociálne istoty (28,1 percenta) najviac chýbajú ľuďom nad 65 rokov. Nasledujú lepšie vzťahy (18,1 percenta), život bez stresu (13,1 percenta), lacné byty (9,7 percenta), lepšie zdravotníctvo a nižšia kriminalita (po deväť percent). Ľudia v spontánnych odpovediach uviedli aj to, že im chýbajú lepšie školstvo, kvalitnejšie potraviny, rovnosť, MDŽ a tábory či ekonomická sebestačnosť.

Na otázku, čo by ľuďom najviac chýbalo zo súčasnosti, odpovedalo 40 percent slobodné cestovanie. V prieskume tak uviedla polovica ľudí vo veku od 25 do 34 rokov. Cestovanie by výrazne chýbalo aj ľuďom z kategórie 18 až 24 rokov a 35 až 44 rokov. Takmer pätine (19,9 percenta) by najviac chýbala demokracia a sloboda. Nasledujú plné obchody (17,2 percenta), internet a technológie (11,2 percenta), štúdium v zahraničí, sloboda podnikania, práca v zahraničí, možnosť sebarealizácie či euro.