Tentoraz úplne prestrelila! Keď uvidíte Kardashianku pred a po, budete sa chytať za hlavu

Kardashianky sú všetkým dobré známe, prekvapením nie sú ani vylepšenia ich fotiek. Napriek tomu vedia fanúšikov poriadne zaskočiť. To sa stalo aj nedávno, keď sa Khloé Kardashian (35) zjavila s omladenou tvárou.

Celebritná mamička takmer dvojročnej True sa rozhodla pre radikálnu zmenu v jednom z nedávnych príspevkov na Instagrame. S fanúšikmi sa už tradične podelila o snímky zachytené na červenom koberci. Na jednej z nich však, akoby to Kloe ani nebola. Fanúšikovia sa domnievajú, že početné úpravy dodali jej tvári úplne inú štruktúru.

Ako uvádza portál The Sun, reakcie na jej premenu nie sú veľmi pozitívne. "Nemôžem uveriť, že je to jej nová tvár," okomentoval príspevok jeden z používateľov. "Dokázal by Photoshop zmenšiť tiež jej zadok?" pridal sa ďalší. Na fotografiu reagovalo množstvo ľudí,poznamenala ďalšia fanúšička Kardashianky.