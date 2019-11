Párik influencerov sa pochválil luxusnými zásnubami: Za toto im fanúšikovia poriadne naložili

Poriadne ich vysmiali. Párik, ktorý sa na internete chváli svojim životným štýlom, dostal po najnovších príspevkoch slušne naložené od svojich sledovateľov.

Sedem dní. Presne tak dlho trvala cesta s luxusným programom, ktorý si pre svoju vyvolenú pripravil bloger Dhar z Kalifornie. Najprv sa podľa portálu Metro vybrali do Disneylandu, potom si niekoľko dní užívali rozmaznávanie s rôznymi procedúrami. Svojej polovičke kúpil dokonca dom v Los Angeles. Keď konečne prišiel deň D a Dhar pred svojou kráľovnou pokľakol, stáli rovno pod symbolom Paríža – Eiffelovou vežou. Na prst jej navliekol obrovský prsteň a... a internet mu to dal poriadne vyžrať. Zobrazit příspěvek na Instagramu Our Proposal vlog is now up!!í ½í¸± Double tap if you loved it ❤️❤️❤️ Příspěvek sdílel uživatel @ laurag_143, Zář 13, 2019 v 6:57 PDT

Ľudia začali okamžite pochybovať o pravosti obrovského kameňa, ktorý predstavoval dôkaz lásky mladých zaľúbencov. „Vyzerá ako ten, čo som vyhrala na kolotočoch, keď som bola dieťa,“ napísala jedna z miliónov followerov, ktorých zaľúbenci majú. Iní zasa hovorili o jasnom podvrhu a spochybňovali jeho hodnotu. „Obecenstvo“ tiež začalo masívny prsteň označovať za pokus podobať sa na „Kardashianky“, keďže práve oni nosia podobné drahé kúsky.

„Takže ty si ju týždeň pripravoval na to, aby si jej dal prsteň z detskej pokladničky mojej dcéry?“ rypol si fanúšik. Mladému nádejnému ženíchovi však tieto reči vrásky nerobia. Vo svojom videu sa vyjadril skôr k tomu, že je veľmi ťažké niečo pred Laurou utajiť. Podľa jeho slov po celý čas tušila, o čo pôjde, no aj tak ju vo finále dokázal prekvapiť. Na samotný akt žiadosti o ruku si totiž pripravil poriadne množstvo sviečok a samozrejme sláčikovú skupinu, ktorá hrala naživo. To proste muselo zabrať.