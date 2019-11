Protesty proti Babišovi: Organizátori poslali opozícii 3 výzvy

Organizátori sobotňajšieho protestu proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorý sa konal na Letenskej pláni v Prahe, počas neho adresovali aj tri výzvy opozičným stranám. Informoval o tom portál Novinky.cz.

Informoval o tom portál Novinky.cz. Združenie Milion chvilek pro demokracii sa obrátilo na českú opozíciu, ktorej predostrelo tri výzvy. Opozičné strany sa majú po prvé otvoriť ľuďom a povedať im, ako je možné sa k nim pridať. Druhou výzvou je, aby priniesli uskutočniteľnú a uveriteľnú politickú víziu zrozumiteľnú pre všetkých. Treťou výzvou je vyriešenie problému oslabených hlasov voličov v dôsledku roztrieštenosti opozície.

"Do roka a do dňa, do 17. novembra 2020, sformulujte hlavné problémy krajiny, ako ich budete riešiť, aké sú najväčšie príležitosti a výzvy a kam by vaša strana chcela krajinu viesť," vyhlásil predseda združenia Mikuláš Minář. Ten na záver protestu zopakoval výzvu na odstúpenie premiéra Babiša, ak nevyrieši konflikt záujmov a neodvolá ministerku spravodlivosti Mariu Benešovú. Dav ľudí následne skandoval: "Demisiu, demisiu!"

Babiš sa k protestu a združeniu Milion chvilek pro demokracii chce vyjadriť v nedeľu počas svojho prejavu v Národnom múzeu. Podľa organizátorov sa na demonštrácii na Letenskej pláni v Prahe zúčastnilo 300.000 ľudí.