Šokujúce vyjadrenie od trénera Brazílie: Messi mi povedal, aby som zavrel ústa

Lionel Messi oslávil návrat do národného tímu Argentíny cenným víťazstvom nad Brazíliou i víťazným gólom. V piatkovom prípravnom stretnutí v Saudskej Arábii sa postaral o víťazstvo 1:0.

Tridsaťdvaročný útočník nastúpil po odpykaní si trojmesačného trestu za neprístojné reči na Copa America. Na kontinentálnom šampionáte obvinil práve Brazílčanov, že na domácom turnaji si "kúpili" zápasy.

Messi zaujal nad rámec športového umenia aj v piatok. Po zápase sa na tlačovej konferencii hovorilo o konflikte, ktorý mal kapitán "albicelestes" s trénerom Brazílie Titem. Tomu sa nepáčil nariadený pokutový kop, po ktorom samotný faulovaný Messi strelil jediný gól zápasu. Samotnú exekúciu síce nezvládol, ale z dorážky už nezaváhal. Tite však namietal, že Messi pád v pokutovom území nafilmoval. Televízne kamery následne zaznamenali, ako Messi niečo hovorí smerom k trénerovi Brazílie. "Sťažoval som sa, pretože si myslím, že Messi mal vidieť žltú kartu. On mi povedal, aby som zavrel ústa. Nechcem už o tom hovoriť. Musím to prehltnúť," citoval slová Titeho denník Marca. Neskôr sa k situácii vyjadril aj sám Messi. Priznal, že nemuselo ísť o faul, a že po kontakte išiel na zem zotrvačnosťou. "Neviem, či to bol faul," uviedol.

Možnosť zahrávať pokutový kop mali aj Brazílčania po zákroku Leandra Paredesa na Gabriela Jesusa, ale faulovaný hráč z nej netrafil bránku. Duel rozhodoval Matthew Conger z Nového Zélandu, okrem dvoch penált ukázal v zápase šesť žltých kariet, po troch na každej strane. Medzi oboma tímami panuje dlhoročná rivalita, brazílsky tréner preto prehru neprijímal ľahko. "Gratulujem Argentíne, ktorá triumfovala v tomto prestížnom Sperclasicu. Ale pre mňa to penalta nebola. Škoda, že nám nepískal anglický rozhodca," dodal Tite.

V drese Brazílie si debut v národnom tíme pripísal útočník 18-ročný Rodrygo. Na ihrisko vybehol v 71. minúte, keď nahradil Williana.