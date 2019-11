Klopp sa vyjadril na adresu Ibrahimoviča: Vie si Zlatana predstaviť v Liverpoole?

Nemecký tréner FC Liverpool Jürgen Klopp by si vedel predstaviť angažovanie švédskeho veterána Zlatana Ibrahimoviča len pod jednou podmienkou a tá je už reálne nesplniteľná.

"Keby nebol v minulosťou súčasťou nášho rivala Manchestru United, mohli by sme nad ním uvažovať," uviedol Jürgen Klopp v rozhovore pre švédsky Sportbladet s citáciou ESPN.

"Nie som si však istý, či by vôbec chcel u nás hrať. My hráme zvyčajne s veľkou intenzitou," vtipkoval Klopp, ale vzápätí ospravedlňujúco na adresu 38-ročného "snajpera" dodal: "Týmto som vôbec nechcel povedať, že nemám voči nemu rešpekt. Veľmi si vážim všetko, čo dosiahol, imponuje mi jeho hlad po góloch a veľa sebavedomia. Jeho futbalový charakter je obdivuhodný. Dúfam, že ešte bude pokračovať v kariére. Futbalový svet by prišiel o veľa."

Futbalista s bohatou minulosťou vo veľkokluboch ako FC Barcelona, AC Miláno, Inter Miláno, Juventus Turín, Paríž St. Germain či Manchester United zatiaľ naposledy pôsobil v MLS v tíme Los Angeles Galaxy. Jeho tím nedávno stroskotal v semifinále Západnej konferencie na mestskom rivalovi LAFC a Ibrahimovič sa rozlúčil okrem iného aj so svojským odkazom fanúšikom: "Spoznali ste Zlatana a teraz sa môžete vrátiť k bejzbalu...". Švédsky kanonier nezískal s kalifornským tímom výraznejší úspech, ale za dva roky v 58 zápasoch nastrieľal 54 gólov a pridal aj 17 asistencií. Jeho ďalšie futbalové kroky zrejme povedú späť do Európy. Údajne je v spojení s predstaviteľmi AC Miláno.