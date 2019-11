Dvaja mŕtvi po nehode: Auto po šmyku narazilo do stromu

Dvaja ľudia neprežili v piatok popoludní nehodu osobného auta v Havířove-Prostredný Suché.

Voz vyšiel z cesty a narazil do stromu. Vodič a spolujazdec utrpeli zranenia, ktorým podľahli na mieste. ČTK to povedala moravskosliezska policajná hovorkyňa Pavla Jiroušková. Nehoda sa stala okolo 14:00. Podľa polície vozidlo riadený štyridsaťpäťročným mužom dostal v zákrute šmyk, vyšiel do protismeru a narazil do stromu.

Hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl ČTK povedal, že obaja muži zostali po nehode vo vraku auta zakliesnení. "Zasahujúci lekár zistil, že postihnutí nejavia žiadne známky života. Utrpeli viacpočetné poranenia, ktorá neboli zlučiteľné so životom, a podľahli im ešte pred príchodom záchranárov. Lekár mohol len konštatovať ich smrť," povedal Humpl.