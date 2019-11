Mladý génius predbehol rovesníkov o desiatky rokov: Keď kamaráti skončia základnú, Laurent možno aj doktorát!

Iní študenti sa trápia roky v škole, aby sa dostali k titulom. Tento zázračný chlapec to stihol už vo svojich deviatich rokoch!

Laurent Simons (9) je iný ako jeho rovesníci. Kým oni sa hrajú na schovávačku, on študuje vysokú školu. Podľa portálu People si v decembri plánuje dokončiť bakalára. Mladý Belgičan udivuje všetkých vo svojom okolí. Ako povedal jeho otec Alexander, na univerzite, ktorú navštevuje, hovoria, že ešte nikdy nemali tak nadaného študenta. „Veľmi nadaní študenti môžu školu navštevovať v rámci špeciálneho vyučovania,“ uviedol riaditeľ školy, ktorá sa mladému géniovi snaží vyjsť v ústrety.

Po dokončení bakalárskeho štúdia sa chce chlapec okamžite pustiť do honby za doktorátom z elektrického inžinierstva. Nestačí? To si zrejme povedal aj Laurent, keďže podľa vlastných slov chce pritom „študovať aj trochu medicíny“, aby získal ďalší titul. Po škole by sa chcel zamestnať v spoločnosti, ktorá pracuje na vývoji umelých orgánov. Podľa známych je totiž jeho základnou povahovou črtou súcit a preto chce vďaka svojej inteligencii pomáhať ľuďom.