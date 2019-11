Môže mu narobiť problémy: Odvolaná veľvyslankyňa vypovedala proti Trumpovi

Bývalá veľvyslankyňa USA na Ukrajine Marie Yovanovitchová, odvolaná prezidentom Donaldom Trumpom, vypovedala v piatok pred výborom Kongresu, ktorý spustil proces impeachmentu (ústavnej obžaloby) voči prezidentovi.

Jej výpoveď vysielaná naživo v televízii mala dramatický priebeh, keď Trump počas nej napísal na Twitteri útočný odkaz. Yovanovitchová zareagovala, že sa cíti prezidentom zastrašovaná. Yovanovitchová práve opisovala zákonodarcom vo výbore Snemovne reprezentantov pre tajné služby, ako ju po očierňujúcej kampani náhle stiahli z postu na Ukrajine. A vtedy prezident na túto vysoko uznávanú kariérnu diplomatku zaútočil tweetom: "Všade, kam prišla, sa všetko pokazilo." Putin by rád videl Trumpa na oslavách konca vojny: Pomohlo by mu to v kampani, tvrdí

Diplomatka dostala v živom televíznom vysielaní otázku, ako na ňu a na ďalších svedkov môže Trumpov tweet vplývať. Podľa agentúry AFP Yovanovitchová výboru odpovedala: "Je to zastrašovanie." "Nemôžem povedať, o čo sa prezident pokúša, ale myslím si, že to bude účinkovať ako zastrašovanie," vyhlásila Yovanovitchová.

Trumpov výbuch dokazuje, aké intenzívne je verejné vypočúvanie svedkov v sídle Kongresu. Výbor dolnej komory pre tajné služby sa snaží vyšetrovaním zistiť, či prezident svojím konaním voči Ukrajine zneužil svoje úradné právomoci na osobné politické ciele a vo svoj prospech. V prestávke vypočúvania predseda spomínaného výboru, demokrat Adam Schiff označil Trumpov tweet za "zastrašovanie svedka prezidentom v reálnom čase".

Schiff sa nevyjadril k tomu, či ide o trestný čin podliehajúci impeachmentu (ústavnej obžalobe), ale zastrašovanie svedka je trestný čin. Trump v tweete tiež napísal, že má "absolútne právo" veľvyslancov "vymenovávať a odvolávať". Za toto svoje správanie si vyslúžil ostrú kritiku od osobnosti, ktorá stála v centre posledného vyšetrovania v procese impeachmentu v USA. Špeciálny prokurátor Ken Starr, ktorý v roku 1998 vyšetroval demokratického prezidenta Billa Clintona, v televízii Fox News povedal, že Trumpov tweet dokazuje "mimoriadne chabý úsudok".

Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.

Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Clintonovi a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Ale uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.

Yovanovitchová pred svojím májovým odvolaním vyhlásila, že sa stala terčom ohováračskej kampane, vedenej sčasti Trumpovým osobným právnikom Rudym Giulianim, ktorého obviňujú z napomáhania pri koordinovaní prezidentovej snahy dotlačiť Kyjev k vyšetrovaniu Bidena. Veľvyslankyňa zákonodarcom počas približne päťhodinovej výpovede povedala, že jej nevysvetliteľné odvolanie vrhlo politiku Ameriky voči Ukrajine do "chaosu" a poškodilo postavenie Washingtonu na svetovej scéne.

A uviedla, že keď si prečítala záznam Trumpovho telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z 25. júla, "vyznievalo to ako vyhrážka". Trump sa o nej totiž v telefonáte vyjadril ako "o neželanej osobe" a dodal, že "ju čakajú isté veci". Schiff, ktorý dohliada na vyšetrovanie v procese impeachmentu, v úvodnom vystúpení povedal: "Veľvyslankyňa Yovanovitchová slúžila záujmom našej krajiny v boji proti korupcii na Ukrajine. Ale bola pokladaná za prekážku v prezidentovej osobnej a politickej agende. Preto bola očierňovaná a odstavená."