Po strate pamäti žil Alex z radostných spomienok brata: Keď sa po rokoch dozvedel o hrôzach z detstva, zlomilo ho to!

Keď mal Alex Lewis 18 rokov, cestou zo svadby svojho priateľa spadol z motocykla. Pri havárii mu odletela prilba a utrpel zranenia hlavy, ktoré ho pripravili o všetky spomienky.

Tri týždne. Presne tak dlho ležal sotva plnoletý mladík z Anglicka v kóme. Keď sa prebral, nepamätal si nič. Jediná vec z minulosti, ktorá sa mu vybavovala, bola prezývka jeho dvojčaťa Marcusa. „Marcie“ (bratova prezývka), to bolo prvé slovo, ktoré po precitnutí povedal. Popritom, ako sa učil znova chodiť či čistiť si zuby, začal brata žiadať aj o to, aby mu osvetlil jeho minulosť. Okamžite sa začal pýtať na detstvo. Marcus mu opisoval zážitky plné smiechu, radostných dovoleniek s ich divnými rodičmi, a tak žil Alex vo svete milujúcej rodiny. Ako informuje portál People, všetko bolo inak.

„Nie že by som mu to nechcel povedať, bolo to pre mňa príliš ťažké. Nemohol som,“ povedal Marcus pre médiá. Ich detstvo totiž bolo príšerné. Nevlastný otec a ich matka ich sexuálne zneužívali. Všetko vyšlo najavo až po ich smrti. Otčim zomrel v roku 1990 na rakovinu a ich mama o 5 rokov neskôr, kvôli nádoru na mozgu. Alexa podľa vlastných slov prekvapilo, že Marcus nesmúti. Keď neskôr navštevoval terapeuta, po niekoľkých sedeniach dostal otázku, či nebol v detstve obťažovaný. „Vybuchol som, spýtal som sa, ako si môže vôbec dovoliť niečo také povedať,“ povedal Alex.

O to viac ho potom šokovala pravda, ktorú mu brat odhalil. „Spýtal som sa ho, či je to pravda, on však len zamrmlal, že áno.“ Alexa to zlomilo. Dlhé roky žil v mylnej predstave. Už ničomu neveril, cítil, že brat ho zradil. Dôkazom bola fotografia, ktorú našli vo veciach po mame. Na nej boli desaťroční chlapci vyzlečení donaha a ich hlavy boli odstrihnuté, no Alexove spomienky si tváre na obrázku doplnili. Bol to on a jeho brat. Od toho momentu bola táto téma tabu. Aj keď spolu podnikali 20 rokov, ani jeden z nich o tom nehovoril. Až v roku 2013 sa Alex so svojím príbehom podelil s novinármi. Neuveriteľný osud dvojičiek zaujal aj filmárov. Netflix natočil dokument, ktorý im podľa vlastných slov pomohol poslať démonov minulosti konečne do zabudnutia.