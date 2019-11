Exzamestnanec kráľovnej je sklamaný z Harryho a Meghan: To, čo teraz urobili, neveští nič dobré

Vzťahy medzi princami Williamom (37) a Harrym (35) sú v posledných dňoch horúcou témou. Najnovšie sa k nim vyjadril aj bývalý hovorca kráľovnej Dickie Arbiter, ktorý slúžil vládkyni 12 rokov.

Vianoce. Presne tie majú byť dôkazom rozkolu medzi aristokratickými súrodencami. Harry sa totiž rozhodll, že so svojou manželkou Meghan a synčekom Archiem strávia sviatky u svokry Dorie Ragland. Vynechá tak návštevu Sandringhamu, kde tradične trávi najkrajšie sviatky roka celá kráľovská rodina. Ako píše web Dailymail, týmto rozhodnutím sa zjavne len zväčšuje odcudzenie medzi Harrym a jeho rodinou, o čom sa v kuloároch šepká už dlhý čas.

Celú situáciu sa vraj pokúša korigovať kráľovná, ktorá sa podľa Dickieho dokáže zmieriť s rozhodnutím mladšieho vnuka. Rovnako tiež poukázal na fakt, že „aj William a Kate strávili Vianoce v roku 2012 a 2016 u rodičov vojvodkyne“. Faktom je však podľa neho aj to, že by kráľovná veľmi uvítala, keby sa Doria pridala k celej rodine na tradičnej oslave. Veľmi dôležitú úlohu by v celom príbehu mohla zohrať práve jej dcéra, keďže ona by mohla byť osobou, ktorá dokáže napraviť pošramotené vzťahy v rodine.

Pár nedávno zahájil 6-týždňový pobyt na utajovanom mieste, kde si oddýchnu od kráľovských povinností a oficiálnych návštev. Jeden fakt si však podľa bývalého zamestnanca rodiny Harry musí uvedomiť. Narodil sa ako princ, žije ako princ a aj zomrie ako princ. Harry by si podľa neho mal sám so sebou vyjasniť, čo vo svojom živote chce. Separácia od kráľovskej rodiny mu problémy vyriešiť nepomôže. „Je to škoda, ak si potrebovali oddýchnuť, Sandringham je ideálny. Celá vec sa tým zhorší a určite to nepomôže vzťahom v rodine,“ uzavrel.