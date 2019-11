František Kovár má radosť zo svojich vnučiek: Herecká konkurencia v rodine

Idú v jeho šľapajach! František Kovár (73) je majstrom svojho remesla, čo dokazuje nielen pred televíznymi kamerami, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet. Sympaťák s nezabudnuteľným hlasom je hrdým dedkom vnučiek, ktoré rovnako ako on inklinujú k hereckému umeniu.

Kovár s manželkou Danielou majú dvoch synov, vďaka ktorým si užívajú úlohu starých rodičov hneď štvornásobne. Pre známeho herca je radosť z ďalšej generácie o to väčšia, že jeho staršie vnučky Zuzku (14) a Hanku (11) to rovnako ako slávneho dedka ťahá umeleckým smerom.

Keď sme Kovárovcov aj s dievčatami nedávno stret­li na módnej prehliadke, František Novému Času priznal, že slečny sú veľmi nadané.

Obe totiž majú mnoho koníčkov, no najviac ich to láka vydať sa v šľapajach starého otca. „Obe sa venujeme spevu, tancujeme a hráme aj na hudobnom nástroji. Ťahá nás to do toho herectva a uvidíme, v akej sfére nakoniec skončíme,“ povedala s úsmevom Novému Času Zuzka. Kovárova najmladšia vnučka Zuzka (8) má k umeniu tiež blízko, jediný vnuk Dávid (13) k nemu zatiaľ nepričuchol.