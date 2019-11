Polícia objasňuje príčiny nehody na ceste smrti: 6 verzií tragédie

Chcú poznať odpoveď! Mnohé rodiny v Kolíňanoch a v Jelenci prežívajú po tragickej nehode, ktorá sa stala v stredu popoludní, nevýslovný žiaľ.

Vo vzduchu visí otázka, na ktorú chcú poznať odpoveď. Prečo museli zomrieť naše deti, naši rodičia, naši súrodenci? Vysvetlenie sa hľadá veľmi prácne. Polícia v súčasnosti vypočúva svedkov a účastníkov nehody, ktorí by do prípadu mali vniesť viac svetla. Podľa informácií Nového Času by expertízne posudky mali byť hotové na prelome januára a februára. Až tie dajú definitínu odpoveď, kto spôsobil jednu z najväčších tragédií v ére samostatnosti. Polícia v súčasnosti pracuje približne so šiestimi vyšetrovacími verziami a ich kombináciami.

1. Preťaženie nákladiaka

Už pár hodín po tragédii ministerka vnútra Denisa Saková povedala, že za tragédiou môže byť preťaženie nákladného auta, ktoré viezlo náklad z kameňolomu zo Žirian do nitrianskeho Jaguara. Novému Času sa ale podarilo získať vyjadrenie pracovníka kameňolomu, ktorý takúto možtnosť vylúčil. „Na korbe mal naložených 13,7 tony materiálu, pričom povolených je 14 ton,“ povedal svedok s tým, že podklady má už aj polícia. Odpoveď, či tieto čísla súhlasia s realitou, už vyšetrovatelia majú. „Náklad je už pozbieraný a odvážený, robí to firma na to určená,“ uviedol riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Gustáv Kasanický.

2. Technický stav vozidiel

Jednou z verzií, s ktorou polícia pracuje, je aj to, či napríklad vodič nákladiaka nedostal defekt. Podľa prvotných obhliadok to ale Kasanický vylučuje. „Tá pneumatika, aj keď nemáme ešte rozbor, s najväčšou pravdepodobnosťou praskla pri náraze, ale to bude vecou skúmania,“ vysvetlil Kasanický. Z vizuálnej osobnej obhliadky zatiaľ vylúčil aj možnosť zlyhania bŕzd. „Pozeral som si riadenie vizuálne, na oboch vozidlách neboli žiadne poškodenia, ale neviem z toho povedať, čo bolo príčinou,“ uzavrel.

3. Zlé počasie

V prospech vodiča nákladiaka mohlo hrať za určitých okolností aj počasie. A hoci na západnom Slovensku v stredu výdatne pršalo, na tomto úseku v čase tragédie, teda krátko po 13. hodine, bola cesta suchá a lejak sa spustil až po nehode, čo potvrdzujú aj svedkovia. „Stáli sme tam asi tretie auto od nehody, pršať začalo, až keď nás už otáčali, lebo sme museli uvoľniť miesto pre vrtuľník,“ povedal svedok Miro.