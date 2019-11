Extréner reprezentácie Kocian: Spomeňte si na Maďarsko!

Na Chorvátov nemá dobré spomienky! Pred 12 rokmi prehrala práve v Rijeke futbalová reprezentácia na lavičke s trénerom Jánom Kocianom (61) v prípravnom súboji rozdielom triedy (0:3). Z aktérov dnešného zápasu boli pri tom obaja kapitáni – Marek Hamšík (32) a Luka Modrič (34).

Ešte o gól ťažšiu prehru utrpeli Slováci nedávno v Trnave. „V odvete musíme byť vzadu dôslednejší. Dýchať súperovi na chrbát. Byť bližšie pri ňom. Jeho hráči nemôžu dostať toľko priestoru na manévrovanie s loptou. Netvrdím, že máme pred šestnástkou zaparkovať autobus, cez ktorý nikto neprejde. Ale defenzíva musí byť flexibilnejšia,“ načrtol Kocian pre Nový Čas.

Podľa neho sa Hapalov tím dostal sám pod tlak stratou piatich bodov v domácom prostredí. Teraz ich v tabuľke pravdy potrebuje priviezť zvonku. A zrovna z ihriska vicemajstra sveta. „Nie je to nemožné. Máme šancu uspieť, ak ukážeme takú hernú kvalitu ako naposledy v Maďarsku. A ešte k tomu čosi pridáme. Hráči by si na ten duel mali spomenúť a vychádzať z neho.“

Kocian tvrdí, že tréner Hapal určite vyrukuje s účinnou taktikou. Alfa a omega je však pozorná defenzíva. Z kvarteta obrancov trio nehrá pravidelne alebo vôbec. „Je to hendikep. U skúseného Pekaríka to ako problém nevidím.To nie je pre trénera dobrá správa.“ Bývalý kouč reprezentácie je optimistom. Verí, že v Rijeke sa môže zrodiť prekvapenie. Aj v podobe nášho triumfu.Sme schopní uhrať dobrý výsledok. Hráči však musia ísť do zápasu s víťaznou mentalitou.“