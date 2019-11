Slovákov čaká dnes na štadióne v Rijeke podľa predpovedí dážď a veterná smršť: Zabojujeme, aj keby malo snežiť!

Čaká ich peklo! Počasie v Rijeke je v posledných dňoch katastrofálne. Neustále husto prší a fúka silný vietor. Inak to nemá byť ani v sobotu, keď sa slovenskí futbaloví reprezentanti popasujú o dôležité body v kvalifikačnom zápase s domácim Chorvátskom (o 20.45 hod., PP Jednotka). Ako sú na to naši hráči nachystaní?

„My sme mali v Šamoríne počas prípravy na zápas niečo podobné. Stále pršalo a fúkal vietor. Trénovali sme na mimoriadne ťažkom teréne, takže sme na to pripravení. Do zápasu sa však môže všeličo zmeniť. Počasie sa môže umúdriť a nakoniec to všetko bude okej,“ skonštatoval optimisticky naladený tréner Pavel Hapal.

„Obidve mužstvá budú mať rovnaké podmienky. My hlavne musíme zvládnuť celých 90 minút, to bude dôležité. Len si spomeňte na to, ako sme pred desiatimi rokmi postúpili v snehu. Aj keby sme sa mali v ňom brodiť po kolená, tak pôjdeme za výhrou,“ nadviazal na slová českého kouča obranca Dávid Hancko.

„Žiadne výhovorky! Navyše, mne to viac vyhovuje, keď prší. Kvalita chorvátskeho tímu je obrovská, nech už je počasie akékoľvek. My presne vieme, v čom spočíva ich sila, a sme na nich pripravení. Videl som už na tréningoch, že chalani v tíme majú obrovskú motiváciu uspieť. Som presvedčený, že ak si vytvoríme šance, tak môžeme vyhrať. Tri body sú dôležité,“ dodal Hancko.

Čvachtať sa v oranisku je pripravený aj brankár Martin Dúbravka. „Chalani sú zvyknutí na náročné podmienky. Zápas bude otvorený, nech už je počasie akékoľvek. Beriem to ako realitu. Neovplyvním to, tak prečo by som sa mal na to sústreďovať. Kde je vôľa, tam je cesta,“ zhodnotil s úsmevom Dúbravka. „Nevidím v tom problém. Určite sa nebudeme vyhovárať na počasie. Ideme si po tri body,“ rázne uzavrel stredopoliar Stanislav Lobotka.

Čo napovie výsledok z Rijeky?

Naše víťazstvo

- posilní šance na prvenstvo v skupine a priamy postup na ME

Remíza

- v závislosti od duelov konkurentov nám nakoniec nemusí stačiť

Naša prehra

- nebudeme mať v poslednom súboji situáciu vo svojich rukách

Tabuľka E-skupiny

1. Chorvátsko 7 14:6 14

2. Maďarsko 7 8:9 12

3. Slovensko 6 10:8 10

4. Wales 6 6:6 8

5. Azerbajdžan 6 5:14 1