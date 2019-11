Obľúbené postavičky Pa a Pi sa vracajú na obrazovky po 33 rokoch: Pri pohľade na ne však diváci zaplačú!

Televízia RTVS informovala o návrate dvoch obľúbených televíznych postavičiek spred 33 rokov. Pa a Pi opäť pristanú na obrazovkách, avšak v poriadne zmenenej podobe.

Prvú časť vynovených Pa a Pi RTVS odvysiela už 19. novembra a celkovo pripravila 5 častí. Rtvs na seriáli spolupracovala s festivalom Ekotopfilm a hoci postavičky mačičiek budú nezmenené, dokumenty, ktoré prinesú budú výrazne odlišné.

Namiesto krásnych záberov prírody tentokrát mačičky ukážu stav planéty, keď sa na ňu vrátili po 33 rokoch. Roztopené ľadovce, more odpadkov, či vymieranie hmyzu. „V čase klimatickej krízy je návrat k legendárnemu ekologickému Večerníčku logický. Je pre verejnoprávnu televíziu povinnosť prispievať do verejnej debaty na túto tému v situácii, kedy sa absolútna väčšina relevantnej vedeckej komunity zhoduje na tom, že sme na pokraji globálnej ekologickej katastrofy,“ uviedol šéfdramaturg RTVS pre dokumentárnu a vzdelávaciu tvorbu Ondrej Starinský.

„Generácia, ktorá dnes zasahuje do životného prostredia najviac, vyrastala kedysi na rozprávke Pa a Pi. Dovolili sme si ju preto takouto netradičnou formou upozorniť, k akým zmenám došlo medzi ich detstvom a dospelosťou. Dokumenty o prírode, umiestnené v strede rozprávok, sú dnes už minulosťou. Pred 33 rokmi ešte neexistovali údolia bez včiel. Ľadovce nemizli takým tempom. Nebola ani deklasovaná populácia orangutana. Po 33 rokoch odovzdávame planétu novým deťom, a to v príšernom stave,“ povedal Peter Rajčák, kreatívny riaditeľ agentúry Effectivity POWERED BY PUBLICIS.