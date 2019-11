OĽaNO upozornilo na vzdelávanie rómskych detí: Lubyová sa bráni, že berie problém vážne

Slovensku hrozí súd na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu, dôvodom je vzdelávanie rómskych detí.

V piatok to počas tlačovej konferencie uviedol europoslanec Peter Pollák (OĽaNO). Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v reakcii pre TASR uviedla, že ide o problém, s ktorým zápasia všetky krajiny V4, ale berie ho vážne.

"Slovensko zatiaľ dostalo len varovanie, ale beriem ho vážne, lebo je to problém, ktorý sa tu rozvíjal niekoľko desaťročí," poznamenala Lubyová. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že pôvod problému v rómskych osadách spočíva v tom, že vláda sa nezaujíma o život detí, ktoré v osadách vyrastajú. Poukázal aj na to, že v nich nestavajú škôlky. Podľa neho by v rómskych osadách mohli pribudnúť kontajnerové škôlky, pričom by deti dostávali rovnaké vzdelávanie ako deti v klasických materských školách. Zároveň tvrdí, že na Slovensku "sa peniaze len rozkrádajú a problém sa reálne nerieši".

Matovič poukázal na to, že ročne sa narodí približne 5000 detí v osadách. Pollák uviedol, že od roku 2015 Európska komisia (EK) upozorňuje Slovensko, aby boli rómske deti, ktoré končia v základných špeciálnych školách, súčasťou hlavného vzdelávacieho prúdu. EK podľa jeho slov upozorňuje Slovensko, aby vykonalo nápravu. "Termín na koniec nápravy sa končí 11. decembra," povedal Pollák. Ako doplnil, rómske deti by sa podľa neho nemali neoprávnene zaraďovať do špeciálnych škôl. "Je mrhaním potenciálu rómskych detí, ak ich za 2,5-krát viac peňazí vychovávame v špeciálnych základných školách a neodovzdávame im kvalifikáciu, ktorá je kľúčom k zamestnaniu," povedal europoslanec. Ako doplnil, v prípade, ak Slovensko nepríde s konkrétnymi návrhmi zmien, hrozí mu súdny spor v Luxemburgu.

Lubyová zhodnotila, že rezort školstva sa v ostatnom čase snažil urobiť maximum pre to, aby sa tento problém prekonal. "Náš Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je preto inšpirovaný fínskym modelom, lebo je vysoko inkluzívny. Opatrenie, ktoré sme urobili nedávno - povinná predprimárna výchova pre päťročné deti, je zásadný krok týmto smerom a bolo aj vysoko ocenené EK," povedala Lubyová. Ako doplnila, ministerstvo školstva sa ako koordinujúci rezort obrátilo na všetky ostatné ministerstvá, aby urobili odpočet ďalších opatrení. "Budeme o nich komunikovať naspäť s EK, aby sme dokladovali kroky, ktoré sú v tomto smere Slovenskou republikou robené," uzavrela šéfka rezortu školstva.