Stredoškoláci opäť šantia pri únosoch triednej knihy: Video gymnazistov z Vrbového ťažko niekto prekoná!

Opäť nastal ten čas, keď stredoškolskí študenti popúšťajú uzdu fantázie pri tvorbe videí o únose triednej knihy. Do Nového Času poslali svoj výtvor žiaci z Vrbového.

Tak to má vyzerať! Má to dynamiku, vtip aj skvelý nápad. Hneď prvé video, ktoré nám poslali žiaci do redakcie Nového Času fakt stojí za to. Študenti 5.BA Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom sa inšpirovali filmom Rýchlo a zbesilo.

Žiaci vytiahli svoje štvorkolesové tátoše a s triednou učiteľkou sa pustili do boja o tirednu knihu. Na čiu stranu sa v tomto boji postavíte?