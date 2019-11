Čaputová odobrila zmeny v pohrebníctve aj Občianskom zákonníku

Slovenské pohrebníctvo prejde zmenami. Prezidentka vo štvrtok podpísala vládnu novelu zákona o pohrebníctve, ktorá odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období.

Zmena zákona ustanoví pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň sa upravia povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či rozšíria povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Do platnosti vstúpi aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Laurenčíka (SaS), podľa ktorého sa ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Doterajšia úprava hovorila o tom, že pozostatky sa nemohli pochovať pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Úpravou sa tak podľa Laurenčíka zohľadnili náboženské pravidlá niektorých menších cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.

Upraví sa aj inštitút justičných čakateľov

Čaputová podpísala aj novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá tieto zmeny prináša. Justiční čakatelia majú čiastočne nahradiť sudcov odchádzajúcich do dôchodku.

Zmeny sa dotýkajú aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zároveň sa vďaka novele zvyšuje poplatok pre školiteľa justičných čakateľov. Ministerstvo spravodlivosti chce tak zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.

Prezidentka podpísala zmeny v Občianskom zákonníku

Zmeny v Občianskom zákonníku umožnia skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou.

Novou legislatívou sa zabezpečuje dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody. Nová legislatíva má byť účinná od 1. decembra 2019.