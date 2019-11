Časť obce Mlynky je pod vodou, obyvatelia zúria: Rodina bola od sveta odrezaná tri dni

Mlynky sú rozľahlá obec s päťsto obyvateľmi. Starostka tu predvčerom vyhlásila mimoriadnu situáciu a s políciou a hasičmi museli evakuovať 13 domov.

Obec leží pod priehradným múrom našej najstaršej prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá je v týchto dňoch naplnená do maxima. Na šesťdesiatpäťročnej priehrade momentálne robia pravidelnú údržbu a to má za následok, že je časť obce pod vodou. V stredu večer o deviatej hodine prišli do malej obce Mlynky na západnom okraji Slovenského raja hasiči z Revúcej a asi štyridsiatka hasičských dobrovoľníkov zo siedmych okolitých obcí s protipovodňovým vybavením.

Časť obce sa ocitla pod vodou a bolo nutné evakuovať 13 rodinných domov. Starostka Iveta Geletková (33),ktorá je vo funkcii len 11 mesiacov, nám porozprávala o nočnej dráme. „Za asistencie polície a hasičov sme vyzývali ľudí k evakuácii a šli sme z domu do domu. Bola to veľmi emotívna a dramatická situácia. Pre ľudí sme mali pripravenú, vykúrenú telocvičňu. Nikto ju však nevyužil. Dvadsať ľudí, čo uposlúchlo evakuačnú výzvu, šlo k svojím rodinám alebo známym. Nie všetci boli ochotní opustiť svoje príbytky. Z jednej strany to chápem, ale na druhej strane to bol hazard, lebo ich životy boli v ohrození. Našťastie sa nikomu nič nestalo, škody budú len na majetkoch. Aké vysoké, to uvidíme keď opadne voda a to možno potrvá aj týždeň.“

Asi cez šesť domov tiekla rieka Hnilec skrz, niektoré boli úplne odrezané od sveta.Ďalší zatopený dom je majiteľa z Košíc, ktorý možno ani netuší, že na prízemí domu má veľký bazén. Rodina Borothových tiež odmietla opustiť svoj dom. „Hlavne sme tu nemohli nechať náš statok.Našťastie som cez leto vlastným bagrom prečistil koryto a teraz keď tu dali aj mobilné protipovodňové zábrany, tak sa podarilo vodu v tomto úseku udržať v koryte. Lenže poniže sa už rozliala a pozaplavovala susedov," povedal nám ich syn Valentín (20).

Aj pán Marián (45) má ťažké srdce a nie len na vodohospodárov. „Otec sa mal tiež evakuovať, ale odmietol odísť z domu. Teraz som bol za ním on aj dom sú v poriadku, ale susedia sú na tom podstatne horšie. Prečo museli elektráreň a priehradu začať teraz opravovať. V lete, keď bolo sucho to vraj nemohli robiť, kvôli ochranárom a chránenému rakovi. Kto chráni nás a náš majetok?“ Priehrada je v týchto dňoch naplnená úplne do maxima a to si nikto takúto situáciu nepamätá. Ľudia so Slovenského vodohospodárskeho podniku nám vysvetlili túto mimoriadnu situáciu.

Vodné dielo Dobšiná je prečerpávacia vodná elektráreň a Palcmanská maša je jej horná nádrž v nadmorskej výške 786 m.n.m. V týchto dňoch prebieha pravidelná plánovaná údržba údolnej elektrárne v Dobšinej. Preto nemôže tade tiecť voda, ktorá tade za normálnych okolností preteká a vyrába elektrinu. Naopak voda tečie cez prepad priehradného múru, ktorý je vysoký 23 metrov. Za normálnych okolností tadiaľ netečie skoro žiadna voda.„Pravidelná údržba bola naplánovaná na polovicu novembra, lebo sa rátalo, že už bude chladno, možno aj mrazy, nanajvýš , že bude snežiť.povedal pri stretnutí so starostkou jeden z pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku.